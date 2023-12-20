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Законодательство РК

Температура может снизиться: Минэнерго обратилось к казахстанцам с предупреждением

Минэнерго обратилось к казахстанцам с предупреждением Фото: primeminister.kz
За последние несколько суток на ТЭЦ в нескольких регионах Казахстана произошли технологические нарушения. Министерство энергетики предупредило, что из-за устранения аварий температура в системе отопления может временно упасть, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Министерства энергетики 20 декабря, материалы и персонал для устранения технологических нарушений на ТЭЦ в Казахстане обеспечены в полном объеме. В министерстве также объяснили, почему батареи в квартирах казахстанцев на некоторое время могут стать холодными.

"При дефектах на котлах ТЭЦ, при которых работа не допускается, возникает необходимость в растопке резервного котла, что в свою очередь занимает определенное время. На этот период температура воды в системе отопления может снижаться", – предупредили в Минэнерго РК.

На ТЭЦ Жезказгана и Кентау резервные котлы ввели в работу накануне, 19 декабря. На ТЭЦ Риддера не зафиксировали снижения температуры ниже утвержденного графика. В целом по стране на электростанциях отремонтировали восемь энергоблоков, 43 котла и 43 турбины. Запасы топлива есть в достаточном количестве.

"Запасы угля составляют 4,9 млн тонн, что на 67% больше уровня прошлого года. Мазута накоплено 108 тыс. тонн. На всех ТЭЦ имеется нормативный запас топлива", – отчитались в Минэнерго.

В министерстве добавили, что благодаря корректировке предельного тарифа на производство электроэнергии с 1 июня удалось привлечь средства на ремонт электростанций в объеме 146,5 млрд тенге. Для подготовки отдельных объектов выделили деньги из резерва правительства РК. За счет этого провели капремонт и закупку оборудования для ТЭЦ Риддера и Экибастуза, а также энергоисточников Актау. На ремонт котельной Кокшетау выделили 21,5 млрд тенге, на ремонт ТЭЦ Кентау – 3,7 млрд. Еще около 16,5 млрд тенге вложили в модернизацию собственники электростанций.

Ход отопительного сезона в Казахстане постоянно контролируют правительство и министерство энергетики.

Ранее стало известно, что на ТЭЦ Жезказгана по очереди вышли из строя три котла.

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МЭ РК Жезказган Кентау Риддер
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