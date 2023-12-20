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Какой будет погода в крупнейших городах Казахстана в ближайшие три дня

Какой будет погода в крупнейших городах Казахстана в ближайшие три дня Фото: Zakon.kz
Казахстанские синоптики опубликовали прогноз погоды в трех крупнейших городах республики: Алматы, Астане и Шымкенте на ближайшие три дня – с 21 по 23 декабря, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане

  • 21 декабря: переменная облачность, ночью – снег, днем – осадки (дождь, снег). Низовая метель, гололед. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -6-8°, днем 0+2°.
  • 22 декабря: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°, днем 0+2°.
  • 23 декабря: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°, днем -1-3°.

Прогноз погоды по Алматы

  • 21 декабря: переменная облачность, без осадков. Ночью – туман. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -5-7°, днем 0+2°.
  • 22 декабря: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром временами туман. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -5-7°, днем +3+5°.
  • 23 декабря: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром временами туман. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°, днем +8+10°.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 21 декабря: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -4-6°, днем +4+6°.
  • 22 декабря: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер восточный, юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°, днем +6+8°.
  • 23 декабря: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°, днем +8+10°.

Ранее синоптики РГП "Казгидромет" отмечали, что в эти дни в северной и восточной части, а также в центре республики с прохождением атмосферных фронтов ночью прогнозируется снег, днем – осадки (снег, дождь), ночью на севере и востоке ожидается сильный снег. 

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Казгидромет Астана Погода Алматы Казахстан Шымкент
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