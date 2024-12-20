Новогоднюю елку зажгли в Алматы – фоторепортаж

На площади Абая 20 декабря зажгли новогоднюю елку. Зеленая красавица высотой 20 метров засияла яркими огнями. В церемонии приняли участие звезды казахстанской эстрады и известные городские эстрадные коллективы, а также Дед Мороз и Снегурочка, передает корреспондент Zakon.kz.

Всего в разных уголках города 20 декабря зажгли 80 новогодних елок. Главная зеленая красавица засияла огнями у Дворца Республики в самом центре Алматы.

Фото: Zakon.kz

На сцене перед памятником Абая гостей праздника ждало яркое шоу под названием "8 чудес Алматы – волшебство для всей семьи!". В концертной программе приняли участие Роза Рымбаева, Турар, Балжан Бидаш, группа "Альфа", Диная и другие известные певцы и творческие коллективы.

Фото: Zakon.kz

Несмотря на снежную погоду, на площадь приехали сотни алматинцев и гостей города. Их встретили сказочные герои, тематические фотозоны и интерактивные инсталляции.

Фото: Zakon.kz

Стоит отметить, что с 20 декабря на площади Абая будет работать главная новогодняя ярмарка, где можно приобрести сувениры, украшения и памятные подарки, а также сделать красивые фотографии. Праздничная атмосфера продлится до 5 января 2025 года.

Фото: Zakon.kz

Жители Алматы отмечают, что сегодняшний снегопад добавил еще больше ярких эмоций в преддверии долгожданного праздника.

"Погода просто прекрасная, снег создает атмосферу приближающегося праздника. Такое ощущение, что погода решила порадоваться вместе с алматинцами", – сказал житель Алматы Алишер Арланов.

Фото: Zakon.kz

Для многих присутствующих на празднике приходить на площадь Абая 20 декабря – это уже традиция и прекрасная возможность подарить своим детям незабываемые эмоции.

"Присутствовать на зажжении главной елки города для нас семейная традиция. Приятно отвлечься от повседневной рутины и насладиться праздничным моментом. У нас в семье трое детей. Двое сыновей-школьников и младшая дочка ходит в детский сад. Дети очень ждут этого дня. Да и нам взрослым очень интересно, что будет в новой концертной программе", – рассказала другая жительница Наталия Абенова.

Фото: Zakon.kz

Собравшиеся у Дворца Республики отмечают, что, несмотря на непогоду и большие пробки, это все равно не помешало им приехать из другого района Алматы. Были и те, кто вовсе приехал насладиться праздничной атмосферой, а также послушать любимых артистов из других городов Казахстана.

"Я очень люблю творчество Розы Рымбаевой. Я сама живу в Караганде, моя дочка – в Алматы. Она мне сказала, что моя певица будет выступать на этом мероприятии, я не думая купила билет и прилетела. Услышать песни Розы Куанышевны вживую – для меня лучший новогодний подарок!" – поделилась Дарига Биржанова.

Ранее главную елку страны зажгли в Астане.