"50% на все!" – страховка для авто, квартиры и туристов от СК "Евразия" со скидкой

Новый год – самый долгожданный семейный праздник, связанный с приятными хлопотами – покупкой подарков, каникулами, встречами родных и друзей. Жизнь может преподнести неприятный сюрприз не только на Новый год, но в любой другой день: ДТП, прорыв трубы или внезапная болезнь.

Защититься от последствий и сохранить праздничное настроение поможет страховка.



Специально к праздничному сезону страховая компания "Евразия" дарит подарки своим клиентам и запускает акцию "50% на все!", с которой можно приобрести полис по программам добровольного страхования авто (КАСКО), недвижимости и туристов со скидкой 50% для физических лиц. Акция действует с 21 декабря 2023 года по 13 января 2024 года.

"Незапланированные расходы, связанные с лопнувшей трубой и испорченным ремонтом или ДТП, могут испортить не только праздничное настроение. Страховка для вашей квартиры или автомобиля поможет спасти семейный бюджет от пожаров, наводнений, аварий или действий злоумышленников". Нуржан Джантуреев, заместитель председателя правления СК "Евразия"

Не секрет, что наибольшее количество страховых случаев приходится на зимний период из-за погодных условий, а сильные морозы проверяют на прочность технику и инфраструктуру. Кроме того, в новогодний период активизируются грабители, так как многие граждане покидают свои дома на каникулах.

"Мы решили сделать подарок нашим клиентам и предоставить скидку 50% на пять самых популярных продуктов добровольного страхования среди физлиц, в том числе автоКАСКО. Успейте приобрести полис, защитите свое имущество на весь следующий год", – добавил представитель СК "Евразия".

Скидка 50% распространяется на следующие программы*:

SmartCASCO – страхование автомобильного транспорта от всех рисков;

YesCASCO – страхование автомобильного транспорта от ДТП;

SmartHOUSE – страхование недвижимости: дом или квартира;

Light House – страхование квартиры;

для путешественников – страхование туристов.



В рамках программы SmartCASCO автомобиль страхуют от всех классических рисков: пожар, угон, противоправные действия, последствия природных явлений, а выплату за ДТП можно получить даже в случае вины водителя.

Программа страхования YesCASCO позволяет за относительно небольшую плату застраховать авто на сумму до 1 млн тенге от ущерба, полученного в ДТП по вине водителя. Стоимость полиса YesCASCO начинается от 3 тыс. тенге (без учета скидки).

Light House позволяет застраховать квартиру, а именно ремонт, технику и ответственность перед соседями, если у вас, допустим, прорвет трубу и пострадает квартира снизу.

По программе страхования SmartHOUSE можно застраховать дом и его стены от катастрофических рисков, таких как землетрясение, сель, оползень, пожар и т.д., на сумму до 100 млн тенге.

Путешественники, как правило, приобретают страховку, чтобы покрыть медицинские расходы в заграничных больницах из-за болезни, несчастного случая, отравления, травмы и т.д.

"С наступающим Новым годом! И пусть несчастные случаи обходят вас и ваше имущество стороной. А если что-то и случится, то мы всегда готовы поддержать наших клиентов в сложный момент жизни, ведь именно для этого и существует страховка", – заключил Джантуреев.

Скидкой могут воспользоваться физические лица при оформлении полиса онлайн на сайте eurasia36.kz или непосредственно в офисе компании.

Подробную информацию по условиям акции "50% на все!" можно получить в колл-центре СК "Евразия" по номеру 5678 (бесплатно с мобильного).

*В рамках акции скидка 50% распространяется только на имущество, не находящееся в залоге.

Лицензия АРРФР № 2.1.20 от 26.12.2022 г.