Жительница Атырау умерла после укола в поликлинике

51-летняя женщина скончалась прямо в процедурном кабинете. К врачам она обратилась из-за проблем со слухом. Трагедия произошла 14 декабря в Атырау, сообщает Zakon.kz.

Известно, что смерть наступила после инъекции, однако название препарата пока не озвучивают, пишет "АкЖайык".

Как прокомментировали в пресс-службе управления здравоохранения, 14 декабря в 09:15 часов пациентке сделали укол, а спустя 5 минут ей стало плохо и она потеряла сознание.

Врачи вызвали скорую, а также сами оказали первую экстренную помощь, однако в 09:51 была зарегистрирована биологическая смерть, приводит издание сообщение ведомства.

Отмечается, что женщина 1972 года рождения каждый год своевременно проходила скрининг. 24 ноября она обратилась за консультацией к врачу-отоларингологу поликлиники с жалобами на ухудшение слуха.

13 декабря пациентка была у частного врача-сурдолога, которая поставила ей диагноз "Глухота I уровня. Левосторонняя глухота III уровня" и назначила лечение. В тот же день женщина была на приеме у участкового врача, чтобы получить направление в процедурный кабинет.

Ранее сообщалось о трагическом случае с правоохранителем из Караганды. Как сообщили родные 40-летнего Торежана Макашева, мужчина умер от анафилактического шока, который стремительно развился после укола антибиотика. В смерти полицейского родственники винят врачей.