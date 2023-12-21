Жительница Атырау умерла после укола в поликлинике
Известно, что смерть наступила после инъекции, однако название препарата пока не озвучивают, пишет "АкЖайык".
Как прокомментировали в пресс-службе управления здравоохранения, 14 декабря в 09:15 часов пациентке сделали укол, а спустя 5 минут ей стало плохо и она потеряла сознание.
Врачи вызвали скорую, а также сами оказали первую экстренную помощь, однако в 09:51 была зарегистрирована биологическая смерть, приводит издание сообщение ведомства.
Отмечается, что женщина 1972 года рождения каждый год своевременно проходила скрининг. 24 ноября она обратилась за консультацией к врачу-отоларингологу поликлиники с жалобами на ухудшение слуха.
13 декабря пациентка была у частного врача-сурдолога, которая поставила ей диагноз "Глухота I уровня. Левосторонняя глухота III уровня" и назначила лечение. В тот же день женщина была на приеме у участкового врача, чтобы получить направление в процедурный кабинет.
Ранее сообщалось о трагическом случае с правоохранителем из Караганды. Как сообщили родные 40-летнего Торежана Макашева, мужчина умер от анафилактического шока, который стремительно развился после укола антибиотика. В смерти полицейского родственники винят врачей.