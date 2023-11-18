Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Жительница Усть-Каменогорска скончалась после падения с парапета на набережной Иртыша

Жительница Усть-Каменогорска скончался после падения с парапета на набережной Иртыша Фото: Zakon.kz
55-летняя женщина скончалась от травм, полученных при падении с парапета на набережной реки Иртыш в Усть-Каменогорске. Известно, что погибшая была врачом, сообщает Zakon.kz.

На следующий день после падения с парапета женщина скончалась в больнице, куда ее госпитализировали медики. Известно, что пострадавшую в неестественной позе на земле у кромки воды заметили прохожие. Они вызвали спасателей и врачей скорой помощи, передает YK-news.

Как стало известно, погибшая работала врачом в местном реабилитационном центе несколько лет. Ранее ее объявили в розыск, но спустя время нашли.

16 ноября упавшую в районе аллеи влюбленных на набережной Иртыша женщину нашли прохожие. Транспортировать пострадавшую без сознания спасателям помогли полицейские.

Читайте также

Незаконно построенный на побережье дом снесли в Актау
Незаконно построенный на побережье дом снесли в Актау
Казахстан победил сборную Сан-Марино, новый профпраздник и карантин в Абайской области – главное к утру
Казахстан победил сборную Сан-Марино, новый профпраздник и карантин в Абайской области – главное к утру
Перекрытая трасса и стрельба: в Атырауской области полицейские задержали нарушителя
Перекрытая трасса и стрельба: в Атырауской области полицейские задержали водителя фуры
Мария Мельникова
Восточно-Казахстанская область Усть-Каменогорск
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
МВД обратилось к казахстанцам
МВД обратилось к казахстанцам
Зима близко: резкое похолодание до -16°С и сильные осадки ожидаются в Казахстане
Зима близко: резкое похолодание до -16°С и сильные осадки ожидаются в Казахстане
В Казахстане изменились правила проведения ремонта многоквартирных жилых домов
В Казахстане изменились правила проведения ремонта многоквартирных жилых домов
Работникам госучреждений повысят зарплату с 2024 года
Работникам госучреждений повысят зарплату с 2024 года
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления