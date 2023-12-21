Итоги 2023 года: как выросли пенсии и зарплаты

В правительстве РК в рамках подведения итогов уходящего года рассказали о развитии социальной сферы, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в пресс-службе премьер-министра, по итогам 11 месяцев в рамках региональных карт занятости трудоустроено 908,5 тыс. человек, в том числе:

257,1 тыс. – в ходе реализации национальных проектов;

294,3 тыс. – на вакантные рабочие места;

357,1 тыс. – в рамках инициативы главы государства "100 рабочих мест на 10 тысяч жителей".

На субсидируемые государством рабочие места в текущем году трудоустроено 196,3 тыс. человек.

Гражданам из социально уязвимых слоев населения выдано 9,1 тыс. государственных грантов в размере до 400 МРП (порядка 1,3 млн тенге) для открытия собственного бизнеса.

В марте запущена программа льготного кредитования под 2,5% для молодых людей в возрасте от 21 года до 35 лет, желающих открыть собственное дело либо уже занимающихся предпринимательством.

В результате одобрено 5,4 тыс. бизнес-проектов на общую сумму 25,4 млрд тенге.

Разработан механизм реализации и приняты необходимые законодательные поправки в рамках инициативы главы государства "Национальный фонд – детям". Проект стартует с 1 января 2024 года. 50% инвестиционного дохода Нацфонда теперь будет распределяться между всеми детьми в возрасте до 18 лет. Накопленные таким образом средства можно будет направить на получение образования или приобретение жилья.

С 1 января 2023 года в Казахстане продолжилось поэтапное повышение заработных плат около 600 тыс. гражданских служащих отдельных категорий в среднем на 20% ежегодно. В результате до 2025 года их зарплата увеличится в два раза. Аналогичную работу проводят и отраслевые госорганы.

С 1 января были повышены размеры всех пособий, выплачиваемых из республиканского бюджета на 8,5%. С 1 января рост солидарных пенсий в РК составил 10,5%.

Вместе с тем по поручению главы государства размер минимальной базовой пенсии был повышен с 54 до 60% от величины прожиточного минимума, а величина максимального дохода, принимаемого для исчисления солидарной пенсии, – с 46 до 55 МРП. В результате на 1 декабря средний размер совокупной пенсии составил 120 838 тенге.

По состоянию на 1 декабря в Казахстане насчитывается 2,3 млн пенсионеров. Всего на выплату пенсий с 1 января направлено свыше 3 трлн тенге.

Внедрено проактивное назначение социальной поддержки в отношении семей с доходами ниже черты бедности в рамках Цифровой карты семьи.



По состоянию на 1 декабря адресная социальная помощь назначена 595,7 тыс. человек из 113,6 тыс. семей. В текущем году на эти цели из бюджета выделено 65 млрд тенге.

Ранее в правительстве подводили итоги и говорили о достижениях в сфере здравоохранения за год.