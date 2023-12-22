Итоги 2023 года: достижения в промышленности Казахстана

В правительстве РК в рамках подведения итогов уходящего года рассказали о результатах, достигнутых в отечественной промышленности за прошедший период, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в пресс-службе премьер-министра, запущено 126 новых проектов обрабатывающей промышленности на сумму более 488 млрд тенге. Создано порядка 8,9 тыс. постоянных рабочих мест.

Среди наиболее ключевых и важных для экономики:

В августе запущена обогатительная фабрика по переработке лежалых шламов Донского ГОКа.

В ноябре состоялся технический запуск масштабного проекта по производству спецкокса в Карагандинской области.

Завод по производству извести мощностью 330 тыс. тонн продукции в год, открытый в Карагандинской области.

В сентябре в области Жетісу расширено производство керамических плит с 1,2 до 3,5 млн кв. м в год

На территории индустриальной зоны Костаная начато строительство нового завода Kia мощностью 70 тыс. автомобилей в год.

В Алматы завершена модернизация завода Hyundai Trans Almaty.

В текущем году в Казахстане налажен выпуск новых товаров, которые ранее в республике не производились.

Среди них нефтехимические реагенты, частотно-регулируемые электроприводы, картриджи для солнечных панелей, высокостабильные малопотребляющие термостатированные кварцевые генераторы, электронные преобразователи температуры и системы с мембранными разделителями, а также высоковольтные вакуумные автоматические выключатели и многофункциональные счетчики.

Одним из значимых достижений нынешнего года стал возврат в собственность Казахстана комбината Qarmet. Со сменой собственника в предприятие на первом этапе будет вложено $1,3 млрд частных инвестиций.

Правительство ведет работу по пересмотру контрактов и лицензий недропользователей, допустивших нарушения их условий. В текущем году прекращено действие 54 контрактов, отозваны 96 лицензий на разведку твердых полезных ископаемых. Выставлена неустойка по нарушениям обязательств на сумму 6,4 млрд тенге.

В результате в государственный фонд возвращены месторождения золота, угля, железа, меди, углеводородов, бокситов, полиметаллов и т.д., которые в дальнейшем выставляются на открытый аукцион для передачи новым инвесторам. Это обеспечивает дополнительный приток инвестиций в сферу недропользования.



По итогам аукционов, проведенных в 2023 году, в бюджет страны уже уплачен подписной бонус на сумму 4,3 млрд тенге. При этом новые инвестиции в геологоразведку по углеводородному сырью составят порядка 23 млрд тенге. В прошлом и текущем годах институтами развития на финансирование проектов обрабатывающей промышленности предусмотрены средства в размере свыше 620 млрд тенге.



Разработан пакет поправок по внедрению законодательных обязательств по обеспечению предприятий обрабатывающей промышленности доступным сырьем. Это позволит до 2029 года увеличить объем внутренней переработки металлов.

Ранее в правительстве РК в рамках подведения итогов уходящего года рассказали о развитии социальной сферы.



