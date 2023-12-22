Итоги 2023 года: достижения в промышленности Казахстана
Как отметили в пресс-службе премьер-министра, запущено 126 новых проектов обрабатывающей промышленности на сумму более 488 млрд тенге. Создано порядка 8,9 тыс. постоянных рабочих мест.
Среди наиболее ключевых и важных для экономики:
- В августе запущена обогатительная фабрика по переработке лежалых шламов Донского ГОКа.
- В ноябре состоялся технический запуск масштабного проекта по производству спецкокса в Карагандинской области.
- Завод по производству извести мощностью 330 тыс. тонн продукции в год, открытый в Карагандинской области.
- В сентябре в области Жетісу расширено производство керамических плит с 1,2 до 3,5 млн кв. м в год
- На территории индустриальной зоны Костаная начато строительство нового завода Kia мощностью 70 тыс. автомобилей в год.
- В Алматы завершена модернизация завода Hyundai Trans Almaty.
В текущем году в Казахстане налажен выпуск новых товаров, которые ранее в республике не производились.
Среди них нефтехимические реагенты, частотно-регулируемые электроприводы, картриджи для солнечных панелей, высокостабильные малопотребляющие термостатированные кварцевые генераторы, электронные преобразователи температуры и системы с мембранными разделителями, а также высоковольтные вакуумные автоматические выключатели и многофункциональные счетчики.
Одним из значимых достижений нынешнего года стал возврат в собственность Казахстана комбината Qarmet. Со сменой собственника в предприятие на первом этапе будет вложено $1,3 млрд частных инвестиций.
Правительство ведет работу по пересмотру контрактов и лицензий недропользователей, допустивших нарушения их условий. В текущем году прекращено действие 54 контрактов, отозваны 96 лицензий на разведку твердых полезных ископаемых. Выставлена неустойка по нарушениям обязательств на сумму 6,4 млрд тенге.
В результате в государственный фонд возвращены месторождения золота, угля, железа, меди, углеводородов, бокситов, полиметаллов и т.д., которые в дальнейшем выставляются на открытый аукцион для передачи новым инвесторам. Это обеспечивает дополнительный приток инвестиций в сферу недропользования.
По итогам аукционов, проведенных в 2023 году, в бюджет страны уже уплачен подписной бонус на сумму 4,3 млрд тенге. При этом новые инвестиции в геологоразведку по углеводородному сырью составят порядка 23 млрд тенге. В прошлом и текущем годах институтами развития на финансирование проектов обрабатывающей промышленности предусмотрены средства в размере свыше 620 млрд тенге.
Разработан пакет поправок по внедрению законодательных обязательств по обеспечению предприятий обрабатывающей промышленности доступным сырьем. Это позволит до 2029 года увеличить объем внутренней переработки металлов.
Ранее в правительстве РК в рамках подведения итогов уходящего года рассказали о развитии социальной сферы.