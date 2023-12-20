Итоги года: как повысилось качество здравоохранения
В Министерстве здравоохранения отмечают, что в этом году в стране стартовала реализация Национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения". В Астане завершается строительство Национального научного онкологического центра, который оснастят уникальным оборудованием, для граждан были расширены медицинские скрининги и т.д.
В текущем году в регионах республики построено 90 новых объектов здравоохранения, в том числе 59 в рамках Национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения". Наряду с этим отремонтировано 80 медучреждений, начата реконструкция 4 многопрофильных центральных районных больниц.
В стационарах помощь получили порядка 3 млн человек, сеть первичной медико-санитарной помощи приняла более 90 млн посещений, родилось свыше 360 тыс. новорожденных (по итогам 11 мес.), силами скорой медпомощи оказана помощь по 8 млн вызовов.
За 10 месяцев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается снижение показателя общей смертности населения на 5,7%, смертности от болезней системы кровообращения – на 6,9%, от злокачественных новообразований – на 0,6%, от болезней органов дыхания – на 4,7%, от туберкулеза – на 22,1%. Младенческая смертность за 11 месяцев снизилась на 9,6%, материнская смертность – на 24,4%.
- Финансирование системы здравоохранения в текущем году составило 2,5 трлн тенге. Были увеличены расходы на амбулаторный уровень, которые составили 56% от общего объема. Финансирование медицинской реабилитации при этом увеличилось в 13 раз – с 6 млрд тенге в 2019 году до 78,1 млрд тенге в 2023 году. В целом Казахстан продолжает уверенно двигаться к цели по доведению доли расходов на медицину до 5% ВВП к 2027 году.
- Объем амбулаторного лекарственного обеспечения по сравнению с 2019 годом увеличился более чем в два раза и составил 237 млрд тенге, в том числе на лечение орфанных заболеваний – 51,8 млрд тенге. Всего лекарственными средствами обеспечено 3,9 млн пациентов.
- В 20 медицинских организациях республики запущен полный цикл прослеживаемого распределения лекарственных средств до пациента (маркировка, кодирование).
- Для медучреждений РК закуплено 514 единиц медицинской техники на сумму 58,8 млрд тенге. Оснащенность медицинских организаций медоборудованием в 2023 году увеличилась по сравнению с 2022 годом на 2,5% до 84,15%.
- Количество оказанных консультативно-диагностических услуг в 2023 году увеличилось в 2,5 раза и составило свыше 324 млн. Дорогостоящие диагностические услуги (КТ/МРТ) в текущем году получили 1,1 млн жителей.
В рамках развития фармацевтической и медицинской промышленности проведена следующая работа:
В Алматинской области совместно с южнокорейской фирмой "SGP" реализован проект по производству шприцев.
В Алматы налажен выпуск ультразвуковых стационарных диагностических систем высокого и экспертного классов южнокорейской компании "Samsung Mаdison".
В Мангистауской области запущено производство слуховых аппаратов.
В Северо-Казахстанской области запущено производство облучателей и бактерицидных рециркуляторов воздуха.
В Шымкенте запущено производство фильтрующих полумасок.
В Караганде полностью подготовлена линия по производству медицинских масок-респираторов KN95 с клапаном.
В Жамбылской области запущено производство одноразовых стерильных шприцев мощностью до 250 млн единиц в год.
В этом году в 48 организациях амбулаторно-поликлинической помощи открыты центры лучших практик, обучено более 160 специалистов.
Для взрослого населения в РК реализуется скрининговая программа на раннее выявление 8 заболеваний (артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, глаукома, рак молочной железы, рак шейки матки, колоректальный рак, вирусные гепатиты). Охват скрининговыми осмотрами в 2023 году увеличился по сравнению с 2022 годом на 19,7% и составил 8,5 млн человек.
Для сельского населения расширен скрининг на раннее выявление заболеваний почек, желудочно-кишечного тракта, органов дыхания и рака предстательной железы. В целом профилактическими осмотрами охвачено порядка 2,6 млн сельских жителей. Также услугами медицинских поездов охвачено более 50 тыс. жителей отдаленных сел, что на 58% больше охвата 2022 года.
- В текущем году оказано 688 тыс. дистанционных медицинских услуг, что в 6,7 раза больше, чем в 2022 году.
- В рамках реализации поручений главы государства утвержден Комплексный план по борьбе с онкологическими заболеваниями в РК на 2023-2027 годы.
- В стране внедрены 80 новых технологий в области трансплантологии, кардиохирургии, онкологии, инновационных клеточных технологий, по ним пролечено около 20 тыс. человек.
- Проведено 233 операции в центре "Гамма-нож" Национального центра нейрохирургии в городе Астане, где осуществляется радиохирургическое лечение заболеваний центральной нервной системы. Всего с момента открытия в 2021 году проведено 1037 операций.
- Центром ядерной медицины в городе Семей проведено 776 курсов радионуклеидной терапии.
- Для обеспечения потребности во врачах, в том числе по остродефицитным специальностям, в 2023 году за счет республиканского бюджета выделено порядка 6 тыс. образовательных грантов.
- За счет средств местного бюджета 16,5 тыс. специалистов охвачены повышением квалификации.
- В 2023 году медицинскими вузами РК выпущено порядка 7 тыс. врачей. Выпуск средних медицинских работников составил более 23 тыс. человек.