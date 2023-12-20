Итоги года: как повысилось качество здравоохранения

В правительстве подвели итоги 2023 года в сфере здравоохранения и рассказали о реализации наиболее важных проектов за период. Среди них пересмотрение подходов к финансированию здравоохранения и социальной сферы в целом и модернизация сельского здравоохранения, сообщает Zakon.kz.

В Министерстве здравоохранения отмечают, что в этом году в стране стартовала реализация Национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения". В Астане завершается строительство Национального научного онкологического центра, который оснастят уникальным оборудованием, для граждан были расширены медицинские скрининги и т.д.

В текущем году в регионах республики построено 90 новых объектов здравоохранения, в том числе 59 в рамках Национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения". Наряду с этим отремонтировано 80 медучреждений, начата реконструкция 4 многопрофильных центральных районных больниц.

В стационарах помощь получили порядка 3 млн человек, сеть первичной медико-санитарной помощи приняла более 90 млн посещений, родилось свыше 360 тыс. новорожденных (по итогам 11 мес.), силами скорой медпомощи оказана помощь по 8 млн вызовов.

За 10 месяцев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается снижение показателя общей смертности населения на 5,7%, смертности от болезней системы кровообращения – на 6,9%, от злокачественных новообразований – на 0,6%, от болезней органов дыхания – на 4,7%, от туберкулеза – на 22,1%. Младенческая смертность за 11 месяцев снизилась на 9,6%, материнская смертность – на 24,4%.

Финансирование системы здравоохранения в текущем году составило 2,5 трлн тенге. Были увеличены расходы на амбулаторный уровень, которые составили 56% от общего объема. Финансирование медицинской реабилитации при этом увеличилось в 13 раз – с 6 млрд тенге в 2019 году до 78,1 млрд тенге в 2023 году. В целом Казахстан продолжает уверенно двигаться к цели по доведению доли расходов на медицину до 5% ВВП к 2027 году.

Объем амбулаторного лекарственного обеспечения по сравнению с 2019 годом увеличился более чем в два раза и составил 237 млрд тенге, в том числе на лечение орфанных заболеваний – 51,8 млрд тенге. Всего лекарственными средствами обеспечено 3,9 млн пациентов.

В 20 медицинских организациях республики запущен полный цикл прослеживаемого распределения лекарственных средств до пациента (маркировка, кодирование).

Для медучреждений РК закуплено 514 единиц медицинской техники на сумму 58,8 млрд тенге. Оснащенность медицинских организаций медоборудованием в 2023 году увеличилась по сравнению с 2022 годом на 2,5% до 84,15%.

Количество оказанных консультативно-диагностических услуг в 2023 году увеличилось в 2,5 раза и составило свыше 324 млн. Дорогостоящие диагностические услуги (КТ/МРТ) в текущем году получили 1,1 млн жителей.

В рамках развития фармацевтической и медицинской промышленности проведена следующая работа:

В Алматинской области совместно с южнокорейской фирмой "SGP" реализован проект по производству шприцев.

В Алматы налажен выпуск ультразвуковых стационарных диагностических систем высокого и экспертного классов южнокорейской компании "Samsung Mаdison".

В Мангистауской области запущено производство слуховых аппаратов.

В Северо-Казахстанской области запущено производство облучателей и бактерицидных рециркуляторов воздуха.

В Шымкенте запущено производство фильтрующих полумасок.

В Караганде полностью подготовлена линия по производству медицинских масок-респираторов KN95 с клапаном.

В Жамбылской области запущено производство одноразовых стерильных шприцев мощностью до 250 млн единиц в год.

В этом году в 48 организациях амбулаторно-поликлинической помощи открыты центры лучших практик, обучено более 160 специалистов.

Для взрослого населения в РК реализуется скрининговая программа на раннее выявление 8 заболеваний (артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, глаукома, рак молочной железы, рак шейки матки, колоректальный рак, вирусные гепатиты). Охват скрининговыми осмотрами в 2023 году увеличился по сравнению с 2022 годом на 19,7% и составил 8,5 млн человек.

Для сельского населения расширен скрининг на раннее выявление заболеваний почек, желудочно-кишечного тракта, органов дыхания и рака предстательной железы. В целом профилактическими осмотрами охвачено порядка 2,6 млн сельских жителей. Также услугами медицинских поездов охвачено более 50 тыс. жителей отдаленных сел, что на 58% больше охвата 2022 года.

В текущем году оказано 688 тыс. дистанционных медицинских услуг, что в 6,7 раза больше, чем в 2022 году.

В рамках реализации поручений главы государства утвержден Комплексный план по борьбе с онкологическими заболеваниями в РК на 2023-2027 годы.

В стране внедрены 80 новых технологий в области трансплантологии, кардиохирургии, онкологии, инновационных клеточных технологий, по ним пролечено около 20 тыс. человек.

Проведено 233 операции в центре "Гамма-нож" Национального центра нейрохирургии в городе Астане, где осуществляется радиохирургическое лечение заболеваний центральной нервной системы. Всего с момента открытия в 2021 году проведено 1037 операций.

Центром ядерной медицины в городе Семей проведено 776 курсов радионуклеидной терапии.

Для обеспечения потребности во врачах, в том числе по остродефицитным специальностям, в 2023 году за счет республиканского бюджета выделено порядка 6 тыс. образовательных грантов.

За счет средств местного бюджета 16,5 тыс. специалистов охвачены повышением квалификации.

В 2023 году медицинскими вузами РК выпущено порядка 7 тыс. врачей. Выпуск средних медицинских работников составил более 23 тыс. человек.

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