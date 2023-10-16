Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Израиль и Палестина #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Тарифы на производство электроэнергии вырастут в Казахстане

В Казахстане вырастут тарифы на производство электроэнергии Фото: Zakon.kz
Министерство энергетики подготовило приказ, которым вносятся изменения в ранее утвержденные предельные тарифы на электрическую энергию, сообщает Zakon.kz.

Так, тарифы на производство электроэнергии с 1 октября 2023 года поднимутся:

  • первой группы (Экибастузская ГРЭС–1 им. Б.Нуржанова) – с 5,90 до 7,32 тенге за кВтч;
  • третьей группы (Станция Экибастузская ГРЭС–2) – с 8,59 до 11,20 тенге за кВтч;
  • шестой группы (Караганда Энергоцентр) – с 9,86 до 12,64 тенге за кВтч;
  • девятой группы (АО "Астана–Энергия") – с 7,19 до 8,49 тенге за кВтч;
  • 14–й группы (Риддер ТЭЦ) – с 13,93 до 16,37 тенге за кВтч;
  • 18–й группы Степногорская ТЭЦ) – с 12,12 до 16,46 тенге за кВтч;
  • 26–й группы ("Алматинские электрические станции" ТЭЦ–1,2,3 Капшагайская ГЭС, Каскад ГЭС) с 11,19 до 14,02 за кВтч;
  • 33–й группы (АЭС Шульбинская ГЭС) – с 3,30 до 3,67 тенге за кВтч;
  • 41–й группы (Таразэнергоцентр) – с 8,53 до 12,15 тенге за кВтч.

Всего в перечень входит 50 групп энергопроизводящих компаний по регионам страны. При этом тарифы останутся прежними лишь в 16 группах. Предлагаемые тарифы рассчитаны также на 2024 и 2025 годы.

Как пояснили в Минэнерго, корректировка тарифов связана с увеличением базовых затрат на производство электрической энергии независящих от энергопроизводящих организаций, в частности, затраты на топливо, на заработную плату и сырье.

В среднем увеличение топливной составляющей, в частности, стоимость товарного газа, составила для двух групп 17,4% и 20,6 % соответственно.

Ожидается, что приказ будет введен в действие с 1 ноября, но при этом тарифы изменены с 1 октября 2023 года.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 31 октября. Здесь же можно посмотреть, как изменятся тарифы других энергопроизводящих компаний.

Ране сообщалось, что в Казахстане вырастет тариф на поддержку готовности электрической мощности.

А министр энергетики РК Болат Акчулаков сообщал, что тарифы на электроэнергию изменятся в связи с износом основных генерирующих базовых станций, который с каждым годом увеличивается. 

Читайте также

Продажу немаркированной обуви планируют продлить до 1 января 2024 года
Продавать немаркированную обувь разрешат до 1 января 2024 года
Токаев изменил состав комиссии по защите прав человека
Токаев обновил состав комиссии по правам человека
Как в Казахстане будут распределять сжиженный нефтяной газ при поставках вне товарных бирж
Как в Казахстане будут распределять сжиженный нефтяной газ при поставках вне товарных бирж
Лариса Черненко
Открытые НПА МЭ РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Максим Галкин собирается покинуть Израиль
Максим Галкин собирается покинуть Израиль
Назван средний размер пенсии в Казахстане
На 51 тенге выросла пенсия в Казахстане в октябре
Сын Ксении Собчак назвал страну, в которой хотел бы жить
Сын Ксении Собчак назвал страну, в которой хотел бы жить
Правила снятия предпринимателями наличных денег с банковских счетов изменили в Казахстане
В правила снятия предпринимателями наличных денег с банковских счетов внесли изменения
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления