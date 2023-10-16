Тарифы на производство электроэнергии вырастут в Казахстане

Министерство энергетики подготовило приказ, которым вносятся изменения в ранее утвержденные предельные тарифы на электрическую энергию, сообщает Zakon.kz.

Так, тарифы на производство электроэнергии с 1 октября 2023 года поднимутся:

первой группы (Экибастузская ГРЭС–1 им. Б.Нуржанова) – с 5,90 до 7,32 тенге за кВтч;

третьей группы (Станция Экибастузская ГРЭС–2) – с 8,59 до 11,20 тенге за кВтч;

шестой группы (Караганда Энергоцентр) – с 9,86 до 12,64 тенге за кВтч;

девятой группы (АО "Астана–Энергия") – с 7,19 до 8,49 тенге за кВтч;

14–й группы (Риддер ТЭЦ) – с 13,93 до 16,37 тенге за кВтч;

18–й группы Степногорская ТЭЦ) – с 12,12 до 16,46 тенге за кВтч;

26–й группы ("Алматинские электрические станции" ТЭЦ–1,2,3 Капшагайская ГЭС, Каскад ГЭС) с 11,19 до 14,02 за кВтч;

33–й группы (АЭС Шульбинская ГЭС) – с 3,30 до 3,67 тенге за кВтч;

41–й группы (Таразэнергоцентр) – с 8,53 до 12,15 тенге за кВтч.

Всего в перечень входит 50 групп энергопроизводящих компаний по регионам страны. При этом тарифы останутся прежними лишь в 16 группах. Предлагаемые тарифы рассчитаны также на 2024 и 2025 годы.

Как пояснили в Минэнерго, корректировка тарифов связана с увеличением базовых затрат на производство электрической энергии независящих от энергопроизводящих организаций, в частности, затраты на топливо, на заработную плату и сырье.

В среднем увеличение топливной составляющей, в частности, стоимость товарного газа, составила для двух групп 17,4% и 20,6 % соответственно.

Ожидается, что приказ будет введен в действие с 1 ноября, но при этом тарифы изменены с 1 октября 2023 года.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 31 октября. Здесь же можно посмотреть, как изменятся тарифы других энергопроизводящих компаний.

Ране сообщалось, что в Казахстане вырастет тариф на поддержку готовности электрической мощности.

А министр энергетики РК Болат Акчулаков сообщал, что тарифы на электроэнергию изменятся в связи с износом основных генерирующих базовых станций, который с каждым годом увеличивается.