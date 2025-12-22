#Казахстан в сравнении
Общество

Касымбек рассказал о преступности в столице

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, фото - Новости Zakon.kz от 22.12.2025 17:22 Фото: Zakon.kz
Аким Астаны Женис Касымбек на брифинге в СЦК 22 декабря 2025 года рассказал, каков уровень преступности в столице, передает корреспондент Zakon.kz.

Женис Касымбек отметил, что сравнение Астаны с Каракасом и Венесуэлой по уровню преступности, озвученное депутатом маслихата, не соответствует действительности.

"Недостоверная информация была тогда озвучена. Перепалки никакой не было. В конце своего выступления я сказал, уважаемые депутаты, я не хочу делать никаких замечаний. Я, как аким города, прошу учесть мое мнение и прошу неподтвержденную информацию не давать в публичный эфир. После в течение дня полиция города сделала заявление. У нас снижение отмечается преступлений против личности, именно то, что имелось в виду при выступлении депутата, сокращение значительное – от 10 до 30% по районам", – добавил он.

Аким подчеркнул, что в городе ведется работа по установке камер видеонаблюдения с элементами искусственного интеллекта.

"Мы распознаем, анализируем и даем поведенческие характеристики по конкретным участкам. То есть мы говорим: здесь пробка, здесь предполагается пробка. Или мы можем даже людей, которые находятся в розыске, распознавать и передавать информацию в правоохранительные органы. Камеры будут такие нарушения фиксировать, как использование телефона за рулем или отсутствие ремня безопасности. Каждое второе преступление раскрывается в городе с учетом видеофиксации. Теперь эта ситуация еще более будет для города упрощаться. В мировом рейтинге столиц Астана – один из самых безопасных городов. Поэтому считаю, что это заявление было необоснованным", – резюмировал Женис Касымбек.

Ранее депутат столичного маслихата Талгат Ергалиев сравнил Астану с Каракасом по уровню преступности. В этот же день в столичном Департаменте полиции опубликовали опровержение заявления депутата маслихата о высоком уровне преступности в районе Сарыарка.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
