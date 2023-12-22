В Алматы на 12 часов закроют движение на одном из перекрестков

В Алматы на одном из перекрестков временно закроют движение. Причина – ремонтные работы на участке реконструкции кабельных линий, сообщает Zakon.kz.

Как следует из релиза за 22 декабря 2023 года, движение временно закроют на пересечении пр. Алтынсарина и ул. Куанышбаева.

"С 23:00 23 декабря до 11:00 24 декабря 2023 года в Ауэзовском районе Алматы будет закрыто движение автотранспорта на пересечении пр. Алтынсарина и ул. Куанышбаева". ТОО "Алматинские тепловые сети"

Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности проведения ремонтных работ на участке реконструкции кабельных линий, пролегающих под проезжей частью названного уличного сегмента.

"Просим с пониманием отнестись к вынужденным неудобствами и заранее предусмотреть пути объезда этого участка", – добавили в ТОО "Алматинские тепловые сети".

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