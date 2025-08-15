В Алматы на одном из перекрестков закроют движение на 12 дней
В ТОО "Алматинские тепловые сети" 15 августа 2025 года предупредили, что в рамках подготовки к отопительному сезону осуществляется замена теплотрассы общей протяженностью 1,2 километра, введенной в эксплуатацию в 1984 году.
В связи с этим с 16 по 27 августа 2025 года будет временно закрыто движение автотранспорта на пересечении улиц Розыбакиева и Байкадамова.
"Ограничения вводятся для обеспечения безопасности плановых работ по реконструкции участка трубопровода, проходящего под проезжей частью указанного участка улицы. В период проведения реконструкции подача горячего водоснабжения потребителям будет сохранена", – объяснили в ТОО.
Фото: акимат Алматы
Указанная теплотрасса обеспечивает передачу тепловой энергии и горячего водоснабжения для жителей 97 многоквартирных жилых домов, 12 частных жилых домов, в четыре детских сада, две больницы и 27 других объектов.
В целом, в текущем году по городу запланирована реконструкция 39 км теплосетей. Это позволит снизить уровень износа до 54%.
Кроме того, в Алматы ограничили движение на ул. Байзакова от пр. Райымбека в обоих направлениях.