В Алматы на одном из перекрестков закроют движение на 12 дней

В Бостандыкском районе Алматы ограничат движение на пересечении Розыбакиева и Байкадамова из-за реконструкции теплотрассы, сообщает Zakon.kz.

В ТОО "Алматинские тепловые сети" 15 августа 2025 года предупредили, что в рамках подготовки к отопительному сезону осуществляется замена теплотрассы общей протяженностью 1,2 километра, введенной в эксплуатацию в 1984 году.

В связи с этим с 16 по 27 августа 2025 года будет временно закрыто движение автотранспорта на пересечении улиц Розыбакиева и Байкадамова.

"Ограничения вводятся для обеспечения безопасности плановых работ по реконструкции участка трубопровода, проходящего под проезжей частью указанного участка улицы. В период проведения реконструкции подача горячего водоснабжения потребителям будет сохранена", – объяснили в ТОО.

Фото: акимат Алматы

Указанная теплотрасса обеспечивает передачу тепловой энергии и горячего водоснабжения для жителей 97 многоквартирных жилых домов, 12 частных жилых домов, в четыре детских сада, две больницы и 27 других объектов.

В целом, в текущем году по городу запланирована реконструкция 39 км теплосетей. Это позволит снизить уровень износа до 54%.

Кроме того, в Алматы ограничили движение на ул. Байзакова от пр. Райымбека в обоих направлениях.