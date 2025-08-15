#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
538.03
629.23
6.74
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
538.03
629.23
6.74
События

В Алматы на одном из перекрестков закроют движение на 12 дней

Ремонт тепловых сетей, ремонт теплосетей, ремонт системы водоснабжения, теплосеть, ремонтные работы, трубы для теплосетей, прокладка тепловых сетей, прокладка тепловых сетей, прокладка труб, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2025 11:52 Фото: Zakon.kz
В Бостандыкском районе Алматы ограничат движение на пересечении Розыбакиева и Байкадамова из-за реконструкции теплотрассы, сообщает Zakon.kz.

В ТОО "Алматинские тепловые сети" 15 августа 2025 года предупредили, что в рамках подготовки к отопительному сезону осуществляется замена теплотрассы общей протяженностью 1,2 километра, введенной в эксплуатацию в 1984 году.

В связи с этим с 16 по 27 августа 2025 года будет временно закрыто движение автотранспорта на пересечении улиц Розыбакиева и Байкадамова.

"Ограничения вводятся для обеспечения безопасности плановых работ по реконструкции участка трубопровода, проходящего под проезжей частью указанного участка улицы. В период проведения реконструкции подача горячего водоснабжения потребителям будет сохранена", – объяснили в ТОО.

Фото: акимат Алматы

Указанная теплотрасса обеспечивает передачу тепловой энергии и горячего водоснабжения для жителей 97 многоквартирных жилых домов, 12 частных жилых домов, в четыре детских сада, две больницы и 27 других объектов.

В целом, в текущем году по городу запланирована реконструкция 39 км теплосетей. Это позволит снизить уровень износа до 54%.

Кроме того, в Алматы ограничили движение на ул. Байзакова от пр. Райымбека в обоих направлениях.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Названы регионы Казахстана, которые зальют сильные дожди 16 августа
События
18:10, Сегодня
Названы регионы Казахстана, которые зальют сильные дожди 16 августа
700 базовых станций для 7 городов: где Tele2/Altel прокачал связь
События
18:01, Сегодня
700 базовых станций для 7 городов: где Tele2/Altel прокачал связь
Жаркая погода с осадками ожидается в Алматы: прогноз на неделю
События
17:30, Сегодня
Жаркая погода с осадками ожидается в Алматы: прогноз на неделю
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: