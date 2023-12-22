Касымбек оценил идею ограничить переезд в Астану из других регионов

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Аким Астаны Женис Касымбек на брифинге в СЦК 22 декабря ответил на предложение ограничить переезд в Астану жителям других регионов, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты отметили, что ранее прозвучало предложение ограничить переезд в Астану из других регионов. "Мы унитарное государство. Таких вопросов мы не можем задавать. Это столица для всех казахстанцев, и они имеют право сюда приехать. Единственный ответ может быть такой", – заявил Женис Касымбек. При этом аким подчеркнул, что город нужно готовить к подобной миграции. "Действительно, есть определенное отставание от темпов миграции и в коммунально-инженерной инфраструктуре, и в социальной. Поэтому принимаются сейчас соответствующие меры. Как уже говорилось, ведется строительство большого количества школ, медицинских объектов, детских дошкольных образовательных объектов. Мы форсированно пытаемся решить эти вопросы. Конечно же, если в других регионах будут создавать большое количество рабочих мест с высокой заработной платой, определенные изменения в миграции произойдут", – сказал Женис Касымбек. 23 октября в Астане разработали новые правила регулирования миграционных процессов.

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