В Астану из Москвы доставили останки солдат, погибших в ВОВ

28 апреля из Москвы в Астану доставили останки Оразгали Айбулановича Белюбаева и Петра Капитоновича Оконечникова, погибших в годы Великой Отечественной войны, сообщает Zakon.kz.

В Национальном военно-патриотическом центре Вооруженных сил прах героев передали родственникам в торжественной обстановке, рассказали в пресс-службе Министерства обороны Казахстана.

Обоих солдат нашли российские поисковые группы. Транспортировкой останков на родину занималось общественное объединение "Атамның аманаты". Начиная с 2019 года, собирая информацию по крупицам, они помогают казахстанцам найти своих предков.

Фото: пресс-служба Минобороны РК

Останки Оразгали Белюбаева перезахоронят в селе Зубайыр, области Абай, а Петр Оконечников будет перезахоронен в городе Алтай, Восточно-Казахстанской области.

В Восточно-Казахстанской области проходит акция "Ардагерім – ардағым", организованная с целью оказания поддержки участникам и инвалидам Великой Отечественной войны.