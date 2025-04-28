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В Астану из Москвы доставили останки солдат, погибших в ВОВ

В Астану привезли останки казахстанских солдат ВОВ, фото - Новости Zakon.kz от 29.04.2025 04:34 Фото: пресс-служба Минобороны РК
28 апреля из Москвы в Астану доставили останки Оразгали Айбулановича Белюбаева и Петра Капитоновича Оконечникова, погибших в годы Великой Отечественной войны, сообщает Zakon.kz.

В Национальном военно-патриотическом центре Вооруженных сил прах героев передали родственникам в торжественной обстановке, рассказали в пресс-службе Министерства обороны Казахстана.

Обоих солдат нашли российские поисковые группы. Транспортировкой останков на родину занималось общественное объединение "Атамның аманаты". Начиная с 2019 года, собирая информацию по крупицам, они помогают казахстанцам найти своих предков.

Фото: пресс-служба Минобороны РК

Останки Оразгали Белюбаева перезахоронят в селе Зубайыр, области Абай, а Петр Оконечников будет перезахоронен в городе Алтай, Восточно-Казахстанской области.

В Восточно-Казахстанской области проходит акция "Ардагерім – ардағым", организованная с целью оказания поддержки участникам и инвалидам Великой Отечественной войны.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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