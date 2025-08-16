#АЭС в Казахстане
Происшествия

Годовалого ребенка спасли из уличного туалета в Туркестане – видео

малыш провалился в уличный туалет, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2025 14:08 Фото: Zakon.kz
В Туркестанской области годовалого мальчика спасли из уличного туалета. Малыш провалился в выгребную яму, взрослые не смогли его достать самостоятельно, сообщает Zakon.kz.

Старшие пожарные-спасатели первого мобильного отряда службы безопасности Сержант Куанышбек и  Руслан Бердалыулы спустились на дно глубокого уличного туалета и успели спасти ребенка с помощью спецтехники.

Спасатели вытащили годовалого мальчика через узкое отверстие и передали сотрудникам скорой помощи.

Ранее вертолет АО "Казавиаспас" экстренно транспортировал пострадавшего мальчика в Мангистауской области. Ребенок получил серьезные травмы, упав с лошади, поэтому потребовался вертолет для его перевозки в лечебное учреждение.

Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
Ошибка в тексте: