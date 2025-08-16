Годовалого ребенка спасли из уличного туалета в Туркестане – видео
В Туркестанской области годовалого мальчика спасли из уличного туалета. Малыш провалился в выгребную яму, взрослые не смогли его достать самостоятельно, сообщает Zakon.kz.
Старшие пожарные-спасатели первого мобильного отряда службы безопасности Сержант Куанышбек и Руслан Бердалыулы спустились на дно глубокого уличного туалета и успели спасти ребенка с помощью спецтехники.
Спасатели вытащили годовалого мальчика через узкое отверстие и передали сотрудникам скорой помощи.
Ранее вертолет АО "Казавиаспас" экстренно транспортировал пострадавшего мальчика в Мангистауской области. Ребенок получил серьезные травмы, упав с лошади, поэтому потребовался вертолет для его перевозки в лечебное учреждение.
