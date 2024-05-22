На одной из улиц в Астане изменят движение на месяц

Астанчан 22 мая предупредили об изменении движения по улице Сыганак, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в компании CTS, согласно плану производства работ по строительству LRT, по согласованию с Департаментом полиции Астаны, временно изменят организацию дорожного движения по улице Сыганак:

– с 22 мая по 20 июня на участке от пр. Кабанбай батыра до ул. Казак радиосы будет частичное ограничение движения по южной стороне по направлению пр. Мангилик Ел. При этом обратное направление в сторону пр. Кабанбай батыр будет открытым;

– с 24 мая по 20 июня на участке от ул. Туркестан до транспортной развязки пр. Мангилик Ел будет частичное ограничение путем сужения полос движения.

Гостей и жителей столицы просят заранее планировать маршрут передвижения.

Отметим, что с 24 апреля по 30 ноября по улице Сыганак полностью ограничили движение на участке от улицы Акмешит до улицы Туркестан.