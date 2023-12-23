Саясат Нурбек посетил Акмолинскую область с рабочим визитом

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек в Кокшетау встретился с жителями города и акмолинцами. В ходе встречи он также ответил на вопросы журналистов региона.

На сегодняшний день инновационным технологиям и поддержке образования уделяется большое внимание.

"В первую очередь, выделяют гранты на гранты по коммерцированию науки, материальная поддержка направленная на усовершенствование науки выросла в три раза, будет выделено более 600 миллиардов тенге. Ежегодно фонд науки выделяет средства для ученых, авторам инновационных проектов и талантливой молодежи. При каждом ВУЗе будут открыты патентные бюро, мы должны обучать своих ученых, все это делается бесплатно за счет министерства, многие не знают об этом, поэтому нами ведется информативная работа, чтобы самые талантливые учебные могли свои проекты представить, – акцентировал Саясат Нурбек.

Также министр уведомил что в Казахстане на данный момент работает 120 высших учебных заведений, гранты повысили на 20%, тем самым создав условия для благоприятного обучения студентов.

По его словам, к 2030 году в стране будут созданы более усовершенствованные условия для развития науки и инноваций.

"К 2030 году существенно увеличить количество молодых и взрослых людей, обладающих востребованными навыками, в том числе и профессионально техническими способностями, для трудоустройства, получения достойной заработной платы, и занятия предпринимательской деятельностью. К тому же, в 2030 году, чтобы все молодые люди и значительная доля взрослого населения умели читать писать и считать", – проинформировал Саясат Нурбек.

Сообщается, что министерством ведется комплексная работа, направленная на развитие непрерывного образования, системы сертификации и расширение охвата населения неформальным образованием.

"Расширена академическая свобода, введено онлайн обучение, запущен прикладной бакалавриат, обновлены 73% образовательных программ, созданы "серебряные университеты" на базе более 72 ВУЗов. Три высших учебных заведений трансформированы в исследовательские ВУЗы. Разработана система опережающего кадрового обеспечения в рамках проекта "Мамандығым - Болашағым", – уведомил министр.

В ходе встречи министр остановился на приоритетных отраслях науки для Акмолинской области.

"Мы четко пересмотрели приоритеты развития науки, было порядка 96 приоритетов, есть такое выражение : "Когда у вас слишком много приоритетов - значит, у вас их вовсе нет", мы сузили их до шести основных направлений: и агротехническое направление, и агропромышленность – одно из отдельно выделенных. Для Акмолинской области я бы выделил именно его, как большой сельскохозяйственный хаб, внутри которого несколько важных аспектов таких как развитие агрономии, селекции, генетических исследований и защиты карантина растений. До 40% импортируемых семян, элитных пород скота, растений просто умирают из-за того, что были проведены неправильные карантинные мероприятия. Нет у нас специалистов по защите и по тем или иным болезням, и это огромный экономический ущерб. Еще одно направление, имеющее большой потенциал в регионе это лесное и водное хозяйства. Необходимо правильно сохранить запасы чистой воды и рационально использовать природные ресурсы, для этого нам нужно готовить специалистов, мы запустили в этом году научную отдельную программу по защите и исследованию Щучинско- Боровского региона. Также машиностроительный сегмент развивается а Акмолинской области. В этих направлениях нужно работать, обучать специалистов, ведь альтернативная энергетика Акмолинской области имеет очень большой потенциал", – резюмировал Саясат Нурбек.

В ходе встречи с акмолинцами министр ответил на волнующие их вопросы, к тому же были определены приоритетные направления деятельности, над которыми министерство будет работать с местными исполнительными органами.

Алма Байгужина