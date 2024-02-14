Саясат Нурбек пригрозил продавцам и покупателям фальшивых дипломов

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек в кулуарах Мажилиса 14 февраля пригрозил уголовной ответственностью тем, кто подделывает дипломы о высшем образовании, и тем, кто их покупает, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что наказание за подделку дипломов отражено в 385 статье Уголовного кодекса РК.

"Статья очень четко регулирует подделку официальных документов, а диплом является официальным документом, так же как и печати, сертификаты, лицензии. Как фальшивомонетчики подделывают купюры, так и здесь, это уголовники, преступники, которые подделывают официальные документы. Наказывается ограничением свободы или лишением до двух лет. При рецидиве или в составе группы лиц – до четырех лет. Я хотел предупредить тех, кто пытается этим заниматься или занимаются. К сожалению, такие факты учащаются, депутаты даже делают попытки купить эти дипломы (в качестве эксперимента. – Прим. ред.)". Саясат Нурбек

Он также предупредил тех, кто покупает фальшивые дипломы.

"Есть отдельная статья УК, которая регулирует умышленное использование таких поддельных документов. Если лицо, купив его, знает, что он поддельный, пытается устроиться на работу и предоставить как официальный документ, есть тоже отдельное наказание – 40 суток задержания либо до 600 часов общественных работ". Саясат Нурбек

Министерство уже обратилось в МВД с просьбой проверить такие факты, в том числе продажу дипломов через различные платформы и объявления.

"Совместно с МВД подписана отдельная дорожная карта. Сейчас будет отдельный план работы по ним. Мы разработали цифровой сервис на портале нашего Центра развития высшего образования. Через него любой работодатель, гражданин сможет проверить документ, так как официальный диплом имеет уникальный ИИН и QR-код. По нему можно сразу сверить с базой нашего министерства и проверить подлинность. Сейчас мы ведем работу, чтобы все дипломы, выданные с 1991 по 2023 год, в эту базу внести. На сегодня порядка 3,5 млн документов внесены в базу. До конца года мы завершим работу по внесению в эту базу данных всех официальных дипломов, выданных за годы нашей независимости". Саясат Нурбек

Министр считает, что сотрудники университетов не могут продавать дипломы.

"Нет, это злоумышленники. Как фальшивомонетчики, которые пытаются поддельный документ продать. Почему невозможно сотрудникам подделывать – потому что выдача каждого документа идет по отдельной процедуре через наш портал. Перед выдачей идет дополнительная процедура сверки, каждому диплому присваивается уникальный номер и QR-код, который сверяется через портал нашего министерства". Саясат Нурбек

Депутат Мажилиса Парламента РК Ислам Сункар обеспокоен обилием поддельных дипломов, которые можно спокойно купить в интернете. Особенно это касается Астаны – мошенники предлагают за деньги диплом любого вуза столицы, заявил он 31 января 2024 года.