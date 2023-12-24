Российским мусульманам разрешили криптовалюту
Российским мусульманам разрешили использовать криптовалюту с некоторыми ограничениями. Об этом заявил зампредседателя Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ), муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов, его слова приводит РИА Новости.
На заключительном в 2023 году заседании богословы, эксперты по исламскому праву и ученые России, Германии, Турции и ряда арабских стран рассматривали вопросы использования банкинга, семейного права, блокчейна и криптовалют с точки зрения мусульманского права.
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"Совет улемов поддерживает развитие интернет-технологий, ведущее к улучшению качества жизни людей. В принятой работой заседания фетве проговариваются вопросы о разрешенности оборота и инвестирования в криптовалюту при соблюдении ряда требований. Например, когда криптовалюту можно отнести к товару, валюте или финансовому активу. Если не соблюдается хотя бы одно из требований, приводимых в фетве, то Совет рекомендует воздержаться от каких-либо операций с криптовалютой", — пояснил Аляутдинов.
В 2022 году Духовное управление мусульман Казахстана запретило мусульманам пользоваться криптовалютой.
Муфтият приводил три причины принятого решения. Во-первых, как сказано в пресс-релизе, согласно шариату, любые деньги должны быть выпущены и защищены государством.
Во-вторых, как указывали ранее в ДУМК, биткоин-процессы часто совершаются закрыто, что "ведет к обману и мошенничеству, что запрещено шариатом". В-третьих, биткоин как валюта или товар находится вне контроля ответственных сторон, что может негативно повлиять на "внутреннюю экономику и дестабилизировать общество".