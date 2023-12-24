Российским мусульманам разрешили криптовалюту

Использование мусульманами криптовалюты допускается, но есть несколько ограничений, заявил зампред Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов, сообщает Zakon.kz.

Российским мусульманам разрешили использовать криптовалюту с некоторыми ограничениями. Об этом заявил зампредседателя Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ), муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов, его слова приводит РИА Новости.

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На заключительном в 2023 году заседании богословы, эксперты по исламскому праву и ученые России, Германии, Турции и ряда арабских стран рассматривали вопросы использования банкинга, семейного права, блокчейна и криптовалют с точки зрения мусульманского права.

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"Совет улемов поддерживает развитие интернет-технологий, ведущее к улучшению качества жизни людей. В принятой работой заседания фетве проговариваются вопросы о разрешенности оборота и инвестирования в криптовалюту при соблюдении ряда требований. Например, когда криптовалюту можно отнести к товару, валюте или финансовому активу. Если не соблюдается хотя бы одно из требований, приводимых в фетве, то Совет рекомендует воздержаться от каких-либо операций с криптовалютой", — пояснил Аляутдинов.

В 2022 году Духовное управление мусульман Казахстана запретило мусульманам пользоваться криптовалютой.



Муфтият приводил три причины принятого решения. Во-первых, как сказано в пресс-релизе, согласно шариату, любые деньги должны быть выпущены и защищены государством.

Во-вторых, как указывали ранее в ДУМК, биткоин-процессы часто совершаются закрыто, что "ведет к обману и мошенничеству, что запрещено шариатом". В-третьих, биткоин как валюта или товар находится вне контроля ответственных сторон, что может негативно повлиять на "внутреннюю экономику и дестабилизировать общество".