Мусульманам России разрешили многоженство

В России совет улемов (ученых-богословов) Духовного управления мусульман (ДУМ) разрешил мусульманам заключать до четырех религиозных браков, сообщает Zakon.kz.

Обязательное при этом условие – справедливое и равное отношение мужа ко всем женам.

"Принято решение о возможности заключения мужчиной одновременно второго, третьего или даже четвертого религиозного брака. Это допускается, если существует неспособность супруги к деторождению по состоянию ее здоровья, в связи с окончанием репродуктивного возраста или иным объективным причинам, скажем, сексуальной несовместимости супруги. Учитывается и такой факт, как нежелание супруги рожать детей", – рассказал РИА Новости зампред совета и зампредседателя ДУМ РФ, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.

Справедливое и равноправное отношение мужа ко всем женам, по его словам, проявляется в равноценном материальном обеспечении всех жен, в предоставлении отдельного жилья каждой из них, в проведении мужем со всеми своими супругами равного времени в установленной по договоренности с ними очередности.

"Если эти условия не соблюдаются, то мужчине не разрешается вступать в полигамный брак", – добавил муфтий.

Мужчине, состоящему в браке, также надлежит сообщить своей жене о намерении заключить новый брак с другой женщиной, сказал он.

"Недопустимо скрывать наличие жены. Если она (вторая жена. – Прим. ред.) не была поставлена в известность об этом и не готова мириться с этим, то вправе требовать расторжения своего никаха (венчания по исламским нормам. – Прим. ред.)", – добавил Аляутдинов.

Кроме того, состоящий в браке мужчина при заключении еще одного религиозного брака обязан будет усыновить всех детей, а также нотариально оформить завещание.

Положения фетвы разъясняют права и обязанности супругов, состоящих в религиозном браке, а не подменяют нормы семейного законодательства России. По словам муфтия, закон признает только один брак, заключенный в государственных органах ЗАГС с выдачей специального свидетельства, но так как полигамные семьи, состоящие в религиозном браке, фактически существуют, права женщин в них необходимо оговорить.

"Права женщины, которая состоит только в религиозном браке, юридически не закреплены. Наше богословское заключение поможет ей совершить необходимые действия для сохранения за собой прав", – заключил Аляутдинов.

Отметим, что в Казахстане многоженство запрещено. И официальным признается только брак, зарегистрированный в ЗАГСе.