Как повысят пенсии и пособия казахстанцам в 2024 году

Все виды государственных пособий и базовой пенсионной выплаты повысят в Казахстане с 1 января 2024 года. Это предусмотрено законом о республиканском бюджете на 2024-2026 годы, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения РК 25 декабря, закон предусматривает повышение с 1 января всех видов государственных пособий и базовой пенсионной выплаты на 7% в соответствии с прогнозным уровнем инфляции, определяемым Национальным банком РК, а солидарной пенсии – на 9%, с опережением уровня инфляции на 2%.





"Средний размер совокупной пенсии из бюджета (без учета выплат из ЕНПФ) в 2024 году составит 130 414 тенге (в 2023 году – 120 838 тенге). Кроме того, по поручению главы государства, начиная с 2023 года в течение пяти лет, осуществляется ежегодное поэтапное повышение минимальной базовой пенсии до 70% от величины прожиточного минимума, максимальной – до 120%", – сообщили в МТСЗН.

Минимальный размер базовой пенсии с 1 января повысят с 60% до 65% от прожиточного минимума, то есть до 28 215 тенге. Максимальный размер увеличат со 100 до 105% от прожиточного минимума (45 578 тенге).

Также повысят:

пособие на рождение первого, второго, третьего ребенка – со 131 100 до 140 296 тенге, на рождение четвертого и более ребенка – с 217 350 до 232 596 тенге;



пособие многодетным семьям, размер которого зависит от количества детей, для семей с четырьмя детьми вырастет с 55 304 до 59 183 тенге, с десятью детьми – со 138 000 до 147 680 тенге;

пособие для лиц с инвалидностью I группы увеличат с 89 248 до 95 496 тенге, II группы – с 71 398 до 76 397 тенге, III группы – с 48 681 до 52 089 тенге;

выплаты по потере кормильца и утрате трудоспособности из Государственного фонда социального страхования (далее – ГФСС), которые платят участникам системы обязательного социального страхования дополнительно к государственным пособиям из бюджета, вырастут на 7%.

Ранее в МТСЗН назвали размеры социальных выплат, которые получают различные категории казахстанцев.