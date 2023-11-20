Пособия и АСП: названы размеры соцвыплат казахстанцам

Размеры социальных выплат, которые получают различные категории казахстанцев, назвали 20 ноября 2023 года в Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, сначала года на выплату государственных социальных пособий (ГСП) по инвалидности и по случаю потери кормильца из республиканского бюджета было направлено порядка 431 млрд тенге. Дополнительно к этому из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) осуществлены социальные выплаты по утрате трудоспособности и по потере кормильца на сумму порядка 53,3 млрд тенге.

По состоянию на 1 ноября 2023 года численность получателей ГСП по инвалидности составляет порядка 537 тыс. человек, по случаю потери кормильца – порядка 176,1 тыс. человек.

Размеры государственных социальных пособий по инвалидности зависят от группы и причины инвалидности, а также от величины прожиточного минимума, устанавливаемого законом "О республиканском бюджете" на соответствующий финансовый год.

Размеры государственных социальных пособий по случаю потери кормильца зависят от количества иждивенцев умершего (погибшего) кормильца, причины смерти и от величины прожиточного минимума.

Вместе с тем размеры государственных социальных пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца с 1 января 2023 года повышены на 8,5% в связи с увеличением размера прожиточного минимума, с 1 июля 2023 года были проиндексированы дополнительно в среднем на 14,5%.

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В Минтруда уточнили, что с 1 июля 2023 года размеры ГСП по инвалидности от общего заболевания составляют для:

1 группы – 89 248 тенге,

2 группы – 71 398 тенге,

3 группы – 48 681 тенге.

Кроме того, участникам системы обязательного социального страхования в случае наступления социальных рисков осуществляются соцвыплаты из ГФСС. Так, по итогам 10 месяцев текущего года социальную выплату по утрате трудоспособности получили 97,5 тыс. человек, а социальную выплату по потере кормильца – порядка 62,4 тыс. семей.

Размеры выплат индивидуальны и зависят от: среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние два года, коэффициентов утраты трудоспособности, количества иждивенцев, стажа участия в системе обязательного социального страхования и замещения дохода.

Эти выплаты осуществляются дополнительно к аналогичным пособиям, выплачиваемым из республиканского бюджета, их размеры с 1 июля 2023 года по решению Правительства РК также были повышены на 14,5%.

По состоянию на 1 ноября средний размер социальных выплат составляет:

по утрате трудоспособности – 35 671 тенге,

– 35 671 тенге, по потере кормильца – 36 800 тенге.

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Также в ведомстве рассказали об адресной социальной помощи (АСП).

По состоянию на 1 ноября 2023 года адресная социальная помощь назначена 583,3 тыс. человек из 111,2 тыс. семей. В текущем году на эти цели из бюджета выделено 64,7 млрд тенге.

В Минтруда напомнили, что основная цель АСП – выведение семьи из сложной жизненной ситуации посредством осуществления поддержки в виде денежных выплат и вовлечения в активные меры содействия занятости трудоспособных членов семьи.

АСП предусматривает:

ежеквартальное назначение социальной помощи гражданам, доход которых не превышает 70% от размера регионального прожиточного минимума;

предоставление ежемесячной дополнительной выплаты детям из малообеспеченных семей в возрасте от 1 до 6 лет включительно в размере 1,5 МРП (5 175 тенге) на каждого ребенка. На 1 ноября т.г. дополнительная выплата назначена 182 тыс. детям дошкольного возраста из числа получателей АСП;

содействие занятости путем трудоустройства, предоставления грантов семьям, мотивированным на открытие собственного дела, направления на курсы повышения квалификации (при необходимости) и другие.

В настоящее время казахстанцы могут подать заявление на назначение АСП, обратившись в карьерный центр, к акиму сельского округа по месту жительства или через портал электронного правительства (egov.kz).

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