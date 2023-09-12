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Несколько рынков модернизируют в Астане к 2025 году

Какие рынки модернизируют в Астане к 2025 году Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Руководитель столичного департамента торговли и защиты прав потребителей Нургали Егембердиев на брифинге в Службе коммуникаций Астаны рассказал, какие рынки и когда планируют модернизировать в городе, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Нургали Егембердиев отметил, что в городе проводят работу по модернизации рынков до 2025 года.

"Согласно утвержденному плану, в Астане до 2025 года планируется модернизировать в совмещенные торговые помещения три рынка. Мы эти работы начали – в 2023 году будем заниматься подготовкой документов совместно с владельцами рынков, в 2024-2025 годах – непосредственно строительными работами, и до 2025 года планируем сдачу в эксплуатацию новых рынков, отвечающих современным требованиям. То есть до 2025 года у нас план – модернизировать эти три рынка", – сообщил спикер.

Речь идет о рынках "Шанхай", "Алтай" и "Ұлжан". Общая стоимость проекта составила 29,4 млрд тенге. Срок завершения модернизации – конец 2025 года.

Параллельно, по словам Нургали Егембердиева, будет идти работа по модернизации специализированных рынков.

"В Астане девять специализированных рынков, из которых рынок Алаш на сегодня – объект современного формата торговли, остальные восемь рынков планируют перейти на современный формат торговли в течение трех-пяти лет. В том числе "Он-Олжа", ТПК "Нур", "Мереке-Магнит", "Эталон", "Шарын", "Сапа" и "Коктал". Также специализированный рынок "Шарын" планирует модернизацию в два этапа со сроком завершения в 2024 году. Сейчас начали строительство складских помещений общей площадью порядка 2500 квадратных метров", – резюмировал Нургали Егембердиев.

29 июня в Казахстане утвердили новые правила работы торговых рынков.

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