В Казахстане выявили нарушения на 63 крупных рынках: последуют жесткие меры

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев в кулуарах Мажилиса 17 июня 2026 года рассказал о ситуации на рынках Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

Арман Шаккалиев признал, что нарушения на рынках есть. "Случаи мы не отрицаем. Нарушения закона есть. Мы определили 63 крупных торговых рынка, где по настоящее время есть нарушения. И по ветеринарной части, и по санитарной. Мы эти нарушения обобщили. По ним в ручном режиме практически мониторинг проводится. Те случаи, где нарушения были, выдано предписание, предупреждение. За предупреждением последуют жесткие наказания", – заверил глава Минторговли. По его данным, чаще всего выявляются нарушения на рынках Алматы, Шымкента и Алматинской области. "Реакция у всех одна. Но если есть нарушения, за нарушения последуют санкции", – резюмировал Шаккалиев. 5 июня 2026 года в Шымкенте пресекли незаконную продажу крупной партии куриных яиц российского происхождения. Общий объем изъятой продукции составил 11 850 штук.

Поделитесь новостью