Депутат предложил пересмотреть критерии оценки качества автодорог

Депутат Мажилиса Нуртай Сабильянов 23 декабря 2024 года в ходе правительственного часа в Мажилисе заявил, что в стране необходимо пересмотреть критерии оценки качества автодорог, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По данным Министерства транспорта, доля дорог местного значения в удовлетворительном состоянии составляет 87%.

"Из которых 31 тыс. км, или 44% местных дорог, имеют асфальто-бетонное покрытие. Остальные 39 тыс. км, или 56% местных дорог, с покрытием из гравия, щебенки и грунта", – заявил Сабильянов.

В связи с этим он считает необходимым пересмотреть критерии оценки качества автодорог в части неотнесения дорог из гравия, щебня и грунта к дорогам, находящимся в удовлетворительном состоянии.

"Тогда мы получим реальную картину состояния автомобильных дорог местного значения", – заключил он.

4 ноября 2024 года стало известно, что в Казахстане обновили правила классификации автодорог.