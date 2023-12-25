Снятие пенсионных накоплений: какую сумму казахстанцы забрали из ЕНПФ

Свыше 1,9 млн заявлений, поступивших от порядка 1 млн заявителей, на сумму более 3,7 трлн тенге исполнено АО "Единый накопительный пенсионный фонд" (ЕНПФ) в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения, сообщает Zakon.kz.

Пенсионные накопления могут быть использованы вкладчиками (получателями) неограниченное количество раз в пределах суммы пенсионных накоплений в ЕНПФ, доступной для изъятия в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения, и (или) перевода управляющим инвестиционным портфелем (УИП).

На жилье

"В период с января 2021 года по состоянию на 1 декабря 2023 года ЕНПФ исполнены 1 436 073 заявления вкладчиков (получателей) на единовременные пенсионные выплаты (ЕПВ) для улучшения жилищных условий. На специальные счета казахстанцев, открытые в банках-уполномоченных операторах, фонд перевел более 3,3 трлн тенге. Средняя сумма единовременных пенсионных выплат составила более 2,3 млн тенге", – говорится в сообщении.

Самым активными в данном направлении стали жители Алматы (18,1%), Астаны (12,5%), Мангистауской области (9,3%), Карагандинской области (7,9%).

При анализе целей, на которые вкладчики (получатели) используют свои накопления, сделаны выводы: порядка 35,2% от всех заявлений – это приобретение жилища в собственность по гражданско-правовым сделкам (окончательный расчет) и строительство индивидуального жилого дома (при наличии в собственности земельного участка),

21,3% заявлений – в целях пополнения вклада в жилищные строительные сбережения для дальнейшего накопления,

15,9% – в целях частичного погашения задолженности по ипотечному жилищному займу (в том числе в рамках финансирования исламским банком),

15,3% – в целях частичного погашения задолженности по ипотечному займу по системе жилищных строительных сбережений.

Отмечается, что 496,8 млрд тенге возвращено уполномоченными операторами на индивидуальные пенсионные счета (ИПС) вкладчиков (получателей) в связи с тем, что единовременные пенсионные выплаты казахстанцами не были использованы в установленные сроки, по заявлению заявителя и иным причинам.

На лечение

По состоянию на 1 декабря 2023 года ЕНПФ исполнено 472 252 заявления на ЕПВ для оплаты лечения на сумму 411,9 млрд тенге:

96,5% заявлений исполнено для получения стоматологических услуг,

2,5% заявлений – на офтальмологические услуги,

в рамках других медицинских направлений использовано около 1% пенсионных сбережений.

При этом на ИПС вкладчиков (получателей) в ЕНПФ вернулось около 36,2 млрд тенге – данные средства не были использованы в установленные сроки, по заявлению заявителя и иным причинам.

Средняя сумма изъятия составляет порядка 0,9 млн тенге.

В частное управление

Управляющим инвестиционным портфелем по состоянию на 1 декабря текущего года с 18 февраля 2021 года переведено порядка 18,6 млрд тенге, ЕНПФ исполнено 13 842 заявления. Средняя сумма перевода составляет более 1,3 млн тенге. Подробная статистика по передаче пенсионных накоплений в доверительное управление также доступна на сайте enpf.kz в разделе "Показатели" - "Передача пенсионных накоплений управляющим компаниям".

Вкладчики имеют право представлять в ЕНПФ заявление об изменении УИП для передачи своих пенсионных накоплений в доверительное управление от одного УИП к другому УИП (не ранее чем через один год с даты передачи пенсионных накоплений в доверительное управление УИП). За период с марта 2022 года по ноябрь 2023 года изменили свое решение о выборе УИП 145 заявителей: ЕНПФ исполнил 202 заявления на перевод из одного УИП в другой УИП на общую сумму 488 млн тенге.

Материал по теме Снятие пенсионных накоплений: ЕНПФ опубликовал пороги достаточности на 2024 год

12 декабря 2023 года в АО "Единый накопительный пенсионный фонд" заявили, что пороги минимальной достаточности (ПМД) пенсионных накоплений на 2024 год остались на уровне 2023-го. Позднее в ЕНПФ объяснили, почему фонд оставил старые ПМД. Подробнее по ссылке.