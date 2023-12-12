Почему ЕНПФ оставил старые пороги достаточности для снятия пенсионных накоплений

Начальник управления анализа и оценки АО "Единый накопительный пенсионный фонд" (ЕНПФ) Руслан Маулетулы 12 декабря 2023 года объяснил, почему фонд оставил старые пороги минимальной достаточности (ПМД) для снятия пенсионных накоплений на 2024 год, сообщает Zakon.kz.

Ранее сообщалось, что пороги минимальной достаточности пенсионных накоплений на 2024 год не повысились, и остались на уровне 2023 года.

Материал по теме Снятие пенсионных накоплений: ЕНПФ опубликовал пороги достаточности на 2024 год

Как объяснил Руслан Маулетулы, согласно методике, утвержденной постановлением правительства РК, при расчете порогов учитываются такие социально-экономические показатели, как:

минимальный размер заработной платы,

минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты,

минимальный размер пенсии,

величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых соцвыплат.

Кроме того, по словам спикера, учитывается ряд иных показателей:

годовая процентная ставка доходности пенсионных активов,

ставка индексации пенсионных выплат из ЕНПФ,

прогнозная частота обязательных пенсионных взносов,

возраст осуществления пенсионных выплат и другие.

"Используемые в методике показатели по-разному влияют на размеры порогов, а в комплексе позволяют рассчитать необходимую сумму пенсионных накоплений, требуемую для каждого возраста вкладчиков. Сохранение размеров ПМД без увеличения по сравнению с 2023 годом отчасти связано с повышением прогнозной годовой процентной ставки доходности. Таким образом, с учетом утвержденных социально-экономических показателей и прогнозных расчетов размеры ПМД на 2024 год сохраняются на текущем уровне". Руслан Маулетулы

Также он напомнил, что порог минимальной достаточности – это минимальный размер пенсионных накоплений, необходимый для обеспечения ежемесячной пенсии не ниже размера минимальной пенсии.

"Другими словам, порог минимальной достаточности – это тот минимум, который должен остаться на счете, чтобы вкладчик при достижении пенсионного возраста получал, с учетом минимальной базовой выплаты пенсии, не менее размера минимальной пенсии". Руслан Маулетулы

Материал по теме Как с 1 января 2024 года работодатели будут перечислять обязательные пенсионные взносы за сотрудников

О том, сколько составит минимальная зарплата, пенсия и МРП в Казахстане в 2024 году, можете узнать здесь.