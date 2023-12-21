Мошенники нашли новый способ дурачить казахстанцев

В рассылке отмечено, что якобы эта работа будет способствовать продвижению отелей и их узнаваемости.

Специалисты Stopfake.kz отмечают, что эта вакансия – фальшивка.





Ранее подобные объявления распространяли от имени онлайн-сервисов OneTwoTrip, TripAdvisor, Agoda. Сейчас злоумышленники действуют по той же схеме, лишь сменили название компании – Ostrovok.ru.

"Это объявление о работе начали рассылать еще летом. Тем, кто откликнулся на вакансию, сначала переводили совсем небольшие деньги. Потом предлагали забронировать отель по очень низкой цене, а затем перепродать его дороже. Согласившимся присылали фишинговую ссылку для сбора персональных и банковских данных или могли попросить приобрести товар в магазине партнеров", – говорится в сообщении.

Пресс-служба агентства Ostrovok.ru не осталась в стороне и дала комментарий. По их словам, компания никакого отношения к рассылке таких объявлений не имеет.

Если вы все-таки получили подобное объявление о работе, не стоит в него верить. Не делитесь с мошенниками личной информацией и не переходите по неизвестным ссылкам.

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