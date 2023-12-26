В Казахстане озвучили имена обладателей грантов в магистратуру
Государственные гранты присуждены по итогам заседания Республиканской комиссии, в состав которой вошли представители министерства, заинтересованных государственных органов, профсоюзов сферы образования, Национальной палаты предпринимателей РК и общественных организаций.
"Образовательные гранты для обучения в магистратуре были присуждены на конкурсной основе по результатам комплексного тестирования (КТ)", – говорится в сообщении.
По данным МНВО, в конкурсе на присуждение образовательных грантов в магистратуру приняли участие претенденты, набравшие:
- более 75 баллов для поступления на научно-педагогическое направление,
- более 50 баллов – на профильное направление.
"Всего в конкурсе приняли участие 1677 человек".Пресс-служба МНВО РК
Зачисление в организации высшего и послевузовского образования (ОВПО) будущих магистрантов будет проводиться с 26 декабря 2023 года по 10 января 2024 года.
С полным списком обладателей образовательных грантов в магистратуру можно ознакомиться здесь.
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