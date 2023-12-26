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Законодательство РК

В Казахстане озвучили имена обладателей грантов в магистратуру

В Казахстане озвучили имена обладателей грантов в магистратуру Фото: unsplash
Министерство науки и высшего образования (МНВО) РК сегодня, 26 декабря 2023 года, опубликовало список имен казахстанцев, которые стали обладателями государственных образовательных грантов в магистратуру, сообщает Zakon.kz.

Государственные гранты присуждены по итогам заседания Республиканской комиссии, в состав которой вошли представители министерства, заинтересованных государственных органов, профсоюзов сферы образования, Национальной палаты предпринимателей РК и общественных организаций.

"Образовательные гранты для обучения в магистратуре были присуждены на конкурсной основе по результатам комплексного тестирования (КТ)", – говорится в сообщении.

По данным МНВО, в конкурсе на присуждение образовательных грантов в магистратуру приняли участие претенденты, набравшие:

  • более 75 баллов для поступления на научно-педагогическое направление,
  • более 50 баллов – на профильное направление.
"Всего в конкурсе приняли участие 1677 человек".Пресс-служба МНВО РК

Зачисление в организации высшего и послевузовского образования (ОВПО) будущих магистрантов будет проводиться с 26 декабря 2023 года по 10 января 2024 года.

С полным списком обладателей образовательных грантов в магистратуру можно ознакомиться здесь.

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22 декабря 2023 года Министерство науки и высшего образования РК опубликовало список четвертого потока обладателей стипендии "Болашак". Подробности по ссылке.

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