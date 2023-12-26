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Птицы и зима: фотограф снял завораживающие кадры в лесу Алматы

Птицы и зима: фотограф снял завораживающие кадры в лесу Алматы Фото: Instagram/dots_foto
Алматинский фотограф Дмитрий Доценко опубликовал новый пост про птиц в зимнем лесу. Комментаторам пришлись по душе красочные снимки, сообщает Zakon.kz.

Публикация под названием "Зима и птицы" размещена на странице в Instagram 25 декабря 2023 года.

Доценко отметил, что любит наблюдать за птичьей жизнью зимой.

"Вот черные дрозды уселись на ветви полакомиться уже подмороженными ягодами. Интересно, что у самки очень хороший аппетит. Она за раз съедает по три-пять ягод, в то время как самец робко сорвет одну и улетает. Вслед за дроздами прилетели большие синицы, они не могут глотать эти плоды целиком, поэтому съедают их частями. Где-то в снежных ветвях притаилась деряба, осторожная птица, близко не подпускает".Дмитрий Доценко

Также он добавил, что в предгорьях встретил стайку свиристелей.

"Не самый частый гость в наших краях. Эти красочные птички прилетают сюда на зимовку из таежных лесов. Эти красочные птички прилетают сюда на зимовку из таежных лесов Сибири. Очень необычное пение "свирррь-свирррь" меня заворожило. Около 20 минут я пытался незаметно подойти ближе к этим хохлатым птичкам. В итоге получилось сделать парочку хороших фотографий. В общем, собрал всех пернатых в подборку – фото получились, как добрые зимние открытки".Дмитрий Доценко

Пользователи Сети после просмотра остались довольны увиденным:

  • Напомнили конфеты из детства: на этикетке похожие мотивы были. А еще неприкасаемый мамин сервиз из серванта, который только на Новый год доставали.
  • Какая красота, свиристели очень красивые! И вообще, вся подборка великолепна! Я даже и не думала, как богат наш пернатый мир. И как красив, безусловно.
  • Какая красота и разнообразие.
  • Очень красиво, спасибо, что дали возможность рассмотреть и полюбоваться.
  • Загляденье! Не оторваться от таких чудесных кадров!

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