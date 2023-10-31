Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #ЧП на шахте Костенко #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Фотограф показал березовый лес в последние дни октября

Березовый лес в последние дни октября Фото: pixabay
Дмитрий Доценко, фотограф из Алматы порадовал подписчиков новыми работами. На этот раз пользователи в Instagram смогли насладиться фотографиями березового леса, сообщает Zakon.kz.

Публикация была сделана 31 октября 2023 года.

"Березовый лес в последние дни октября. В горах уже типичные ноябрьские пейзажи поздней осени. Поймал себя на мысли, что мне стал нравится ноябрь. Хотя раньше казался скучным месяцем для пейзажной фотографии, особенно после пышного октября".Дмитрий Доценко

По его словам, в ноябре в природе наступает тишина, на деревьях уже нет золотых нарядов, лишь редкие листья срываются с веток.

"Световой день стал очень коротким, а воздух заметно холодным, даже пар идет при дыхании. Приятно походить по березовому лесу в это время года. Чувствуется запах опавшей листвы и какое-то удивительное спокойствие вокруг"Дмитрий Доценко

Под снимками подписчики поинтересовались, где фотограф нашел такое место.

  • Как в сказке!
  • Столько красивых мест у нас. Сами не замечаем.
  • Как будто на пленку!
  • ...и лес стоит как бы хрустальный...
  • На ковре из желтых листьев, – пишут поклонники творчества Доценко.

Материал по теме

Пик Советов и Сириус попали в кадры фотографа из Алматы

19 октября Доценко запечатлел "Байтерек" среди желтеющих берез.

Читайте также

Казахстанцам подсказали, как сэкономить на тепле
Казахстанцам подсказали, как сэкономить на тепле
Автобусным перевозчикам Усть-Каменогорска не заплатили 900 млн тенге субсидий
Более 900 млн тенге субсидий не заплатили автобусным перевозчикам в Усть-Каменогорске
Полиция обнаружила "африканский" хостел в Алматы
"Кусочек Африки" обнаружила полиция в Алмалинском районе Алматы
Анастасия Московчук
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Конституционный суд признал правомерным лишение прав на 7 лет в состоянии алкогольного и наркоопьянения
Решение КС: правомерно ли лишение прав на 7 лет за управление в алкогольном опьянении
Какие изменения ждут казахстанцев с ноября 2023 года
Какие изменения ждут казахстанцев с ноября 2023 года
Астану окружили блокпостами и перевели полицию на усиленное дежурство
Астану окружили блокпостами и перевели полицию на усиленное дежурство
Казахстанцам напомнили важную деталь про всеобщее декларирование
Казахстанцам напомнили важную деталь про всеобщее декларирование
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления