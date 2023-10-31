Фотограф показал березовый лес в последние дни октября

Дмитрий Доценко, фотограф из Алматы порадовал подписчиков новыми работами. На этот раз пользователи в Instagram смогли насладиться фотографиями березового леса, сообщает Zakon.kz.

Публикация была сделана 31 октября 2023 года.

"Березовый лес в последние дни октября. В горах уже типичные ноябрьские пейзажи поздней осени. Поймал себя на мысли, что мне стал нравится ноябрь. Хотя раньше казался скучным месяцем для пейзажной фотографии, особенно после пышного октября". Дмитрий Доценко

По его словам, в ноябре в природе наступает тишина, на деревьях уже нет золотых нарядов, лишь редкие листья срываются с веток.

"Световой день стал очень коротким, а воздух заметно холодным, даже пар идет при дыхании. Приятно походить по березовому лесу в это время года. Чувствуется запах опавшей листвы и какое-то удивительное спокойствие вокруг" Дмитрий Доценко

Под снимками подписчики поинтересовались, где фотограф нашел такое место.

Как в сказке!

Столько красивых мест у нас. Сами не замечаем.

Как будто на пленку!

...и лес стоит как бы хрустальный...

На ковре из желтых листьев, – пишут поклонники творчества Доценко.

Материал по теме Пик Советов и Сириус попали в кадры фотографа из Алматы

19 октября Доценко запечатлел "Байтерек" среди желтеющих берез.