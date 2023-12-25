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Чем отличается сова от филина, рассказали в зоопарке Шымкента

Чем отличается сова от филина, рассказали в зоопарке Шымкента Фото: phxere
25 декабря 2023 года в пресс-службе зоопарка Шымкента заявили, большинство людей ошибочно полагают, что филин – это самец совы, сообщает Zakon.kz.

На самом деле, как уточняют специалисты, в совином семействе, насчитывающем более двух сотен видов, это две отдельные разновидности.

"Разнообразие филинов представлено почти двумя десятками видов, тогда как сов гораздо больше. Между ними немало сходства, поскольку все они относятся к совообразным, но есть и некоторые существенные отличия".Пресс-служба зоопарка Шымкента

Чтобы не путать этих птиц, следует запомнить основные характеристики, позволяющие понять, в чем разница между филином и совой.

Размеры тела – одна из первых характеристик, по которым можно понять разницу между филином и совой. Представители первых почти всегда крупнее вторых.

Большинство филинов выделяется более пестро-пятнистой окраской оперения по сравнению с совами. Для последних характерен однотонный окрас перьев.

"Существенная разница между совой и филином заключается в образе жизни этих пернатых. Все совы считаются ночными хищницами. Охотятся они обычно по ночам, а днем отдыхают. Исключение составляет полярная сова, что связано с особенностью среды ее обитания и своеобразной уникальностью вида, который в целом существенно отличается от ряда своих сородичей".Пресс-служба зоопарка Шымкента

Кроме того, совы обычно селятся в лесах и на открытых территориях. Филины хоть и считаются типично лесными птицами, все же менее привередливы в плане жилья. Они могут селиться в самой различной местности (в горах, среди пустыни), а свои гнезда обустраивать не только в дуплах деревьев, но и среди скал, на земле.

Интересные факты:

  1. Совы меньше по размеру, чем филины.
  2. Большинство сов имеет короткие крылья, в то время как размах крыльев филина может достигать полутора метров.
  3. Совы охотятся на мелких грызунов, филины – на крупных зайцев и даже косуль.
  4. Совы часто селятся рядом с людьми, филины – никогда.

Администрация Шымкентского зоопарка 13 сентября 2023 года поделилась радостной новостью с жителями и гостями мегаполиса. Как оказалось, из Израиля в зоопарк привезли двух серых кенгуру.

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