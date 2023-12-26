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Казахстан впервые за 30 лет выделит миллиард тенге на покупку музыкальных инструментов

Казахстан впервые за 30 лет выделит миллиард тенге на покупку музыкальных инструментов Фото: пресс-служба СЦК РК
Казахстан запланировал масштабные инвестиции в культурную инфраструктуру. Об этом 26 декабря 2023 года на брифинге заявила министр культуры и информации Аида Балаева, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, впервые за последние 30 лет в бюджете выделена сумма в размере одного миллиарда тенге на приобретение музыкальных инструментов для музыкальных образовательных учреждений и государственных концертных организаций.

"Это решение направлено на поддержку молодых и талантливых музыкантов, а также создание благоприятных условий для профессионального роста в сфере музыкального искусства. Данное финансирование позволит не только обновить музыкальные ресурсы, но и обеспечить возможность открытия новых имен в мире музыки, способствуя разнообразию и богатству культурного наследия страны".Аида Балаева

В заключении она также отметила, что это является важным шагом в сторону стимулирования творческого потенциала молодых музыкантов и создания условий для их успешного развития.

Кроме того, министр добавила: "На период с 2023 по 2027 годы в стране запланировано масштабное строительство 44 новых объектов культуры и ремонт 260 уже существующих".

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