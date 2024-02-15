Балаева об отмене концертов: Культура не должна быть инструментом политики

Министр культуры и информации Аида Балаева на коллегии ведомства прокомментировала отмену концертов российских звезд в Казахстане и заявила, что культура не должна быть инструментом политики, сообщает Zakon.kz.

Он отметила, что в культуре, духовности, нет границ, но некоторые вопросы, "отвечающие велению времени, требованиям общества, должны иметь конкретное правовое решение".

"Например, культура не должна быть инструментом политики. И этот вопрос мы должны урегулировать не единичными решениями, а законом. К примеру, сейчас объявления о проведении концертов известных исполнителей размещаются в социальных сетях, реализуются билеты, но имеют место случаи отмены концертов. В целях пресечения этих и других негативных действий проводится работа по внесению поправок в законодательство по наложению мер запрета и взыскания на организаторов". Аида Балаева

Но она сделала оговорку, что нормы будут обсуждаться с общественностью.

В Казахстане после начала конфликта России с Украиной неоднократно отменялись концерты российских звезд, в том числе Ларисы Долиной, Полины Гагариной, Григория Лепса, Азамата Мусагалиева.

Также гастроли российского рэпера OG Buda уже вызывали возмущение общественности Казахстана из-за неоднозначных текстов. Однако музыкант вновь собрался выступить здесь. На эту ситуацию обратил внимание протоиерей Александр Суворов.