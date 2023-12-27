Антимонопольщики не нашли оснований для повышения стоимости услуг сотовой связи
Как следует из распространенного 27 декабря 2023 года релиза АЗРК, в настоящее время рынок сотовой связи характеризуется высокой концентрацией и преобладающей долей участия государства, где присутствует дуополия АО "Казахтелеком" с дочерними мобильными операторами АО "Kcell", ТОО "МТ-С" (Тele2/Altel) с долей рынка 63% и частным оператором ТОО "Кар-Тел" (Beeline) с долей 37%.
"Проведенный Министерством цифрового развития (МЦРИАП) аукцион по распределению радиочастот на право оказания услуг сотовой связи в сети 5G без учета замечаний и предложений агентства привели к усилению монополизации рынка (победителем аукционов признана группа компаний АО "Казахтелеком", которая обеспечила себе 100% монополию в сети 5G)", – говорится в сообщении.
В агентстве подчеркнули, что "низкий уровень конкуренции, где преобладает квазигосударственный сектор, привели к снижению состязательности за клиента между операторами связи и к поддержанию цен".
"В результате отмечается резкое увеличение жалоб на рост цен, на качество услуг связи и интернета. Операторы связи повышение цен объясняют в том числе ростом объема инвестиций на поддержание и развитие сети. Однако в соответствии с полученными данными наблюдается тенденция снижения объема инвестиций в динамике".Пресс-служба АЗРК РК
Как следует из данных МЦРИАП, за последние годы наблюдается снижение инвестиций в отрасль связи операторами. К примеру, в 2021 году снижение составило 20% в сравнении с предыдущим годом, в 2022 году – 30%.
Фото: пресс-служба АЗРК РК
"Это связано с тем, что операторы связи обеспечили наиболее густонаселенные пункты, представляющие экономическую выгоду, которые имеют высокий спрос из-за высокой концентрации населения и бизнеса. Таким образом, в настоящее время города имеют более развитую сетевую инфраструктуру, включая широкополосный доступ к интернету и мобильную связь по сравнению с селами", – говорится в анализе АЗРК РК.
При этом, как подчеркнули в агентстве, инвестиционная возможность сотовых операторов растет (+11,5% в 2022 году в сравнении с предыдущим годом).
Фото: пресс-служба АЗРК РК
Между тем, как следует из анализа, при снижении инвестиций наблюдается рост объема прибыли сотовых операторов (+21% в 2022 году).
Фото: пресс-служба АЗРК РК
"Данные настоящего анализа и ранее проведенных анализов показывают, что в течение длительного периода времени относительные размеры долей субъектов рынка по абонентской базе подвержены малозначительным изменениям. Из чего следует, что при стабильной абонентской базе у сотовых операторов за анализируемый период на рынке наблюдается снижение объема инвестиций, также отмечается рост объема прибыли операторов от оказания услуг связи. В то же время увеличилось количество жалоб населения на качество оказываемых операторами услуг и рост цен", – подчеркивается в анализе агентства.
Кроме того, в ходе анализа АЗРК выявило барьеры в доступе на рынок услуг сотовой связи и в получении радиочастот (наличие условий в НПА, ограничивающие конкуренцию; несовершенство системы распределения РЧС; доступ к инфраструктуре и ресурсам), препятствующие развитию конкуренции.
"По указанным барьерам направлены соответствующие рекомендации в МЦРИАП о принятии мер, направленных на их устранение и об обеспечении развития конкуренции в отрасли".Пресс-служба АЗРК РК
Более подробно с анализом агентства можно ознакомиться здесь.
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О том, что в Казахстане сотовые операторы с августа 2023 года поднимают цены на тарифы, стало известно еще в июле. Об изменении стоимости тарифных планов заявили в "Казахтелекоме" (Activ.kz), Тele2, Altel и Beeline, разместив соответствующие сообщения на своих сайтах.
После того, как новость о повышении тарифов вызвала негодование у казахстанцев, в Агентстве по защите и развитию конкуренции РК заявили, что в отношении сотовых операторов "проводится работа по установлению признаков нарушений антимонопольного законодательства".
27 декабря стало известно, что Агентство по защите и развитию конкуренции РК начало расследование в отношении Кселл, Тele2, Altel и Beeline "в связи с повторным обнаружением в календарном году признаков антиконкурентных согласованных действий".