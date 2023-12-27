Антимонопольщики не нашли оснований для повышения стоимости услуг сотовой связи

Агентство по защите и развитию конкуренции (АЗРК) Казахстана завершило анализ состояния конкуренции на рынке услуг сотовой связи. По его итогам ведомство не нашло оснований для повышения стоимости услуг сотовой связи, сообщает Zakon.kz.

Как следует из распространенного 27 декабря 2023 года релиза АЗРК, в настоящее время рынок сотовой связи характеризуется высокой концентрацией и преобладающей долей участия государства, где присутствует дуополия АО "Казахтелеком" с дочерними мобильными операторами АО "Kcell", ТОО "МТ-С" (Тele2/Altel) с долей рынка 63% и частным оператором ТОО "Кар-Тел" (Beeline) с долей 37%.

"Проведенный Министерством цифрового развития (МЦРИАП) аукцион по распределению радиочастот на право оказания услуг сотовой связи в сети 5G без учета замечаний и предложений агентства привели к усилению монополизации рынка (победителем аукционов признана группа компаний АО "Казахтелеком", которая обеспечила себе 100% монополию в сети 5G)", – говорится в сообщении.

В агентстве подчеркнули, что "низкий уровень конкуренции, где преобладает квазигосударственный сектор, привели к снижению состязательности за клиента между операторами связи и к поддержанию цен".

"В результате отмечается резкое увеличение жалоб на рост цен, на качество услуг связи и интернета. Операторы связи повышение цен объясняют в том числе ростом объема инвестиций на поддержание и развитие сети. Однако в соответствии с полученными данными наблюдается тенденция снижения объема инвестиций в динамике". Пресс-служба АЗРК РК

Как следует из данных МЦРИАП, за последние годы наблюдается снижение инвестиций в отрасль связи операторами. К примеру, в 2021 году снижение составило 20% в сравнении с предыдущим годом, в 2022 году – 30%.

Фото: пресс-служба АЗРК РК

"Это связано с тем, что операторы связи обеспечили наиболее густонаселенные пункты, представляющие экономическую выгоду, которые имеют высокий спрос из-за высокой концентрации населения и бизнеса. Таким образом, в настоящее время города имеют более развитую сетевую инфраструктуру, включая широкополосный доступ к интернету и мобильную связь по сравнению с селами", – говорится в анализе АЗРК РК.

При этом, как подчеркнули в агентстве, инвестиционная возможность сотовых операторов растет (+11,5% в 2022 году в сравнении с предыдущим годом).

Фото: пресс-служба АЗРК РК

Между тем, как следует из анализа, при снижении инвестиций наблюдается рост объема прибыли сотовых операторов (+21% в 2022 году).

Фото: пресс-служба АЗРК РК

"Данные настоящего анализа и ранее проведенных анализов показывают, что в течение длительного периода времени относительные размеры долей субъектов рынка по абонентской базе подвержены малозначительным изменениям. Из чего следует, что при стабильной абонентской базе у сотовых операторов за анализируемый период на рынке наблюдается снижение объема инвестиций, также отмечается рост объема прибыли операторов от оказания услуг связи. В то же время увеличилось количество жалоб населения на качество оказываемых операторами услуг и рост цен", – подчеркивается в анализе агентства.

Кроме того, в ходе анализа АЗРК выявило барьеры в доступе на рынок услуг сотовой связи и в получении радиочастот (наличие условий в НПА, ограничивающие конкуренцию; несовершенство системы распределения РЧС; доступ к инфраструктуре и ресурсам), препятствующие развитию конкуренции.

"По указанным барьерам направлены соответствующие рекомендации в МЦРИАП о принятии мер, направленных на их устранение и об обеспечении развития конкуренции в отрасли". Пресс-служба АЗРК РК

Более подробно с анализом агентства можно ознакомиться здесь.

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О том, что в Казахстане сотовые операторы с августа 2023 года поднимают цены на тарифы, стало известно еще в июле. Об изменении стоимости тарифных планов заявили в "Казахтелекоме" (Activ.kz), Тele2, Altel и Beeline, разместив соответствующие сообщения на своих сайтах.

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После того, как новость о повышении тарифов вызвала негодование у казахстанцев, в Агентстве по защите и развитию конкуренции РК заявили, что в отношении сотовых операторов "проводится работа по установлению признаков нарушений антимонопольного законодательства".

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