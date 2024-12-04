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Законодательство РК

Повышение стоимости интернета и связи в Казахстане: заявление АЗРК

Вышка мобильной связи, вышки мобильной связи, вышка сотовой связи, вышки сотовой связи, сотовая связь, сотовая сеть, мобильная связь, мобильная сеть, система связи, базовая станция, антенна сотовой связи, антенны сотовой связи, интернет вышки, интернет вышка, фото - Новости Zakon.kz от 04.12.2024 13:29 Фото: pexels
Агентство по защите и развитию конкуренции РК (АЗРК) 4 декабря рассказало о мерах, предпринимаемых в отношении операторов связи из-за повышения цен на услуги, сообщает Zakon.kz.

Так, 19 ноября 2024 года Департаментом Агентства по Астане в отношении ТОО "КаР-Тел" вынесено уведомление об устранении признаков злоупотребления доминирующим положением, выразившимся в ограничении потребителей в выборе скорости домашнего интернета в тарифных пакетах.

"Кроме того, по аналогичному признаку нарушения законодательства в отношении АО "Казахтелеком" начата процедура расследования", – рассказали в АЗРК.

Там добавили, что по фактам повышения цен в 2024 году будет проводиться анализ динамики цен за текущий период, по итогам будет дана правовая оценка в установленном законодательством порядке.

"Вместе с тем Агентством в адрес сотовых операторов направлены предостережения о недопустимости нарушения законодательства Казахстана в области защиты конкуренции в связи с публикациями операторов в СМИ о повышениях цен с декабря 2024 года", – сообщили в АЗРК.

В ведомстве напомнили, что в рамках рассмотрения фактов роста цен на услуги сотовой связи в 2023 году были начаты расследования в отношении сотовых операторов АО "Кселл", ТОО "Мобайл Телеком-Сервис" (Тele2/Altel) и ТОО "Кар-Тел" (Beeline) по статье 170 Предпринимательского кодекса в части согласованного повышения тарифов.

"Кроме того, в связи с выявлением в действиях сотовых операторов по установлению одинаковой стоимости звонков за одну минуту разговоров в тарифных планах в размере 18 тенге им направили уведомления о прекращении обнаруженных признаков путем обоснованного снижения цен. В настоящее время в рамках Административного процедурно-процессуального кодекса сотовые операторы обжалуют принятые меры реагирования в судебных органах, в связи с чем расследования приостановлены до вынесения соответствующих судебных решений", – отметили в АЗРК.

В середине ноября 2024 года казахстанцы, которые пользуются услугами связи Кселл и Activ, получили SMS о повышении абонентской платы по некоторым тарифам.

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