Повышение стоимости интернета и связи в Казахстане: заявление АЗРК

Агентство по защите и развитию конкуренции РК (АЗРК) 4 декабря рассказало о мерах, предпринимаемых в отношении операторов связи из-за повышения цен на услуги, сообщает Zakon.kz.

Так, 19 ноября 2024 года Департаментом Агентства по Астане в отношении ТОО "КаР-Тел" вынесено уведомление об устранении признаков злоупотребления доминирующим положением, выразившимся в ограничении потребителей в выборе скорости домашнего интернета в тарифных пакетах.

"Кроме того, по аналогичному признаку нарушения законодательства в отношении АО "Казахтелеком" начата процедура расследования", – рассказали в АЗРК.

Там добавили, что по фактам повышения цен в 2024 году будет проводиться анализ динамики цен за текущий период, по итогам будет дана правовая оценка в установленном законодательством порядке.

"Вместе с тем Агентством в адрес сотовых операторов направлены предостережения о недопустимости нарушения законодательства Казахстана в области защиты конкуренции в связи с публикациями операторов в СМИ о повышениях цен с декабря 2024 года", – сообщили в АЗРК.

В ведомстве напомнили, что в рамках рассмотрения фактов роста цен на услуги сотовой связи в 2023 году были начаты расследования в отношении сотовых операторов АО "Кселл", ТОО "Мобайл Телеком-Сервис" (Тele2/Altel) и ТОО "Кар-Тел" (Beeline) по статье 170 Предпринимательского кодекса в части согласованного повышения тарифов.

"Кроме того, в связи с выявлением в действиях сотовых операторов по установлению одинаковой стоимости звонков за одну минуту разговоров в тарифных планах в размере 18 тенге им направили уведомления о прекращении обнаруженных признаков путем обоснованного снижения цен. В настоящее время в рамках Административного процедурно-процессуального кодекса сотовые операторы обжалуют принятые меры реагирования в судебных органах, в связи с чем расследования приостановлены до вынесения соответствующих судебных решений", – отметили в АЗРК.

В середине ноября 2024 года казахстанцы, которые пользуются услугами связи Кселл и Activ, получили SMS о повышении абонентской платы по некоторым тарифам.