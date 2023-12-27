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В Казахстане закрыли один из крупнейших заповедников

В Казахстане закрыли один из крупнейших заповедников Фото: Instagram/korgalzhyn_qorygy
Коргалжынский заповедник, расположенный на территории Акмолинской и Карагандинской областей Казахстана, закрыт до 1 января 2024 года, сообщает Zakon.kz.

О таком решении стало известно 27 декабря 2023 года из сообщения, опубликованного на странице заповедника в Instagram.

"В связи с резким ухудшением погодных условий РГУ "Коргалжынский государственный природный заповедник" временно закрыт до конца недели".Администрация Коргалжынского заповедника

По всем интересующим вопросам можно связаться со специалистами по телефону (8-716-37)-2-23-49.

Стоит отметить, что заповедник включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО "Сарыарка – степи и озера Северного Казахстана".

Особая природная зона была создана в 1968 году с целью сохранения природных мест, где обитают розовые фламинго и около 400 видов птиц и животных. К слову, многие обитатели заповедника внесены в Красную книгу.

2 декабря 2023 года сообщалось, что в заповеднике незаконно содержались 700 лошадей. Как оказалось, инспектора на особо охраняемой территории организовали незаконные сенокошение и выпас скота с согласия руководства заповедника.

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Анастасия Московчук
Акмолинская область Казахстан Карагандинская область
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