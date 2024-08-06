В один из крупнейших заповедников Казахстана направлено около 30 млн кубометров воды
Об этом на площадке Региональной службы коммуникаций заявил директор филиала Дуйсенбек Сыздыков.
На территории заповедника находятся 123 больших и малых озера, среди которых крупные: Тенгиз и Коргалжын. Уникальность Тенгиза в том, что соленость озера превышает даже соленость океана. А Коргалжын является озером с пресной водой.
Также Сыздыков уточнил, что в этом году водохранилища филиала наполнились на 100%. По его словам, на сегодня произведены ремонтные работы на Чаглинскогом водохранилище и Кенбидайкском гидроузле, проводится ремонт затворов на Селетинском водохранилище.
"Планируется очистка дна Астанинского водохранилища. Также начата разработка проектно-сметной документации для реконструкции водохранилища. Все водохозяйственные объекты филиала работают в штатном режиме, дефицита воды не наблюдается".Дуйсенбек Сыздыков
Ранее стало известно, что с начала 2024 года 32 гидротехнических сооружения возвращены из коммунальной собственности в республиканскую. Речь идет о 31 ирригационном канале и одной плотине. Все эти объекты расположены в Жамбылской области.