В один из крупнейших заповедников Казахстана направлено около 30 млн кубометров воды

Коргалжынский государственный природный заповедник называют "жемчужиной края". Для пополнения его озер филиал "Казводхоза" по Акмолинской области направил в 2024 году около 30 млн кубометров воды, сообщает Zakon.kz.

Об этом на площадке Региональной службы коммуникаций заявил директор филиала Дуйсенбек Сыздыков.

На территории заповедника находятся 123 больших и малых озера, среди которых крупные: Тенгиз и Коргалжын. Уникальность Тенгиза в том, что соленость озера превышает даже соленость океана. А Коргалжын является озером с пресной водой.

Также Сыздыков уточнил, что в этом году водохранилища филиала наполнились на 100%. По его словам, на сегодня произведены ремонтные работы на Чаглинскогом водохранилище и Кенбидайкском гидроузле, проводится ремонт затворов на Селетинском водохранилище.

"Планируется очистка дна Астанинского водохранилища. Также начата разработка проектно-сметной документации для реконструкции водохранилища. Все водохозяйственные объекты филиала работают в штатном режиме, дефицита воды не наблюдается". Дуйсенбек Сыздыков

Ранее стало известно, что с начала 2024 года 32 гидротехнических сооружения возвращены из коммунальной собственности в республиканскую. Речь идет о 31 ирригационном канале и одной плотине. Все эти объекты расположены в Жамбылской области.

