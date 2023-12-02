В Коргалжынском заповеднике незаконно содержались 700 лошадей
Фото: gov.kz
Прокуратура Акмолинской области выявила нарушения в Коргалжынском государственном природном заповеднике со стороны руководства и рабочих: они косили сено и пасли скот на охраняемой территории, сообщает Zakon.kz.
По словам прокуроров, инспектора на особо охраняемой территории организовали незаконные сенокошение и выпас скота с согласия руководства заповедника.
В результате заповеднику причинен значительный вред.
"На территории заповедника содержались более 700 лошадей, принадлежащие близким родственникам инспекторов", – рассказали в прокуратуре Акмолинской области.
За нарушение заповедного режима и использование полномочий вопреки интересам службы трое инспекторов уволены, в том числе руководитель отдела по защите природных комплексов.
В отношении руководства заповедника проводится служебная проверка.
Также в Акмолинской области задержали группу черных старателей, у них изъято золото на 130 млн тенге.
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