Дело "НеМолчи", просроченные сладости и мировой рекорд костанайцев – главное к утру
Дело "НеМолчи"
В департаментах полиции Алматы, Восточно-Казахстанской и Алматинской областей в отношении Динары Смаиловой (Дины Тансари) расследуют шесть уголовных дел по фактам распространения заведомо ложной информации, нарушения неприкосновенности частной жизни, а также два дела – по мошенничеству.
Об этом рассказали в МВД накануне после того, как Динару Смаилову объявили в розыск.
Просроченные сладости
Особенным детям из Аксу во время празднования Нового года вручили сладкие подарки, в которых конфеты оказались просроченными. Родителей возмутили твердые сладости со странным запахом, в ответ акимат пообещал заменить подарки и наказать виновных.
Рекорд Гиннесса по лепке снеговиков
Жители села Камысты Костанайской области накануне установили рекорд по лепке снеговиков, который попал в Книгу рекордов Гиннесса. Сельчане создали 2300 снежных человечков и побили прошлогодний успех китайцев.
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