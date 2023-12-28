Дело "НеМолчи", просроченные сладости и мировой рекорд костанайцев – главное к утру

В МВД рассказали подробности по делу фонда "НеМолчи" и его основательницы Динары Смаиловой. Просроченные сладости раздали особенным детям в Аксу. Жители села в Костанайской области установили рекорд, попавший в Книгу Гиннесса, сообщает Zakon.kz.

Дело "НеМолчи"

В департаментах полиции Алматы, Восточно-Казахстанской и Алматинской областей в отношении Динары Смаиловой (Дины Тансари) расследуют шесть уголовных дел по фактам распространения заведомо ложной информации, нарушения неприкосновенности частной жизни, а также два дела – по мошенничеству.

Об этом рассказали в МВД накануне после того, как Динару Смаилову объявили в розыск.

Просроченные сладости

Особенным детям из Аксу во время празднования Нового года вручили сладкие подарки, в которых конфеты оказались просроченными. Родителей возмутили твердые сладости со странным запахом, в ответ акимат пообещал заменить подарки и наказать виновных.

Рекорд Гиннесса по лепке снеговиков

Жители села Камысты Костанайской области накануне установили рекорд по лепке снеговиков, который попал в Книгу рекордов Гиннесса. Сельчане создали 2300 снежных человечков и побили прошлогодний успех китайцев.

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