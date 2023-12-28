Казахстанцам больше не нужно обращаться в школу, садик или колледж за справкой с места учебы детей

Теперь информация об образовании ребенка представлена в виде цифрового документа в мобильном приложении электронного правительства Казахстана eGov mobile, сообщает Zakon.kz.

Информация об образовании ребенка, которая теперь доступна в виде цифрового документа в eGov mobile, может быть использована вместо справки с места учебы.

"Вам больше не нужно обращаться в школу, садик или колледж за справкой с места учебы и ожидать ее готовности", – говорится в сообщении, опубликованном в Instagram eGov.kz 28 декабря 2023 года.

Как отмечается, в сведениях об образовании отображается ФИО, ИИН, дата рождения, данные об организации образования, возрастная группа и наименование группы для детского сада, класс и литера для школы, и код группы для колледжа.

22 ноября 2023 года стало известно, что восемь сервисов корректировки сведений доступны на портале электронного правительства eGov.kz и в мобильном приложении eGov Mobile. Подробности по ссылке.