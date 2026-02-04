Казахстанцы заявили о "приписках" их детей к бесплатным кружкам

Жители Казахстана активно обсуждают данные из мобильного приложения электронного правительства eGov mobile, согласно которым их дети якобы посещают бесплатные кружки, сообщает Zakon.kz.

Так, 3 февраля 2026 года казахстанец на своей странице в Threads заявил, что через мобильное приложение узнал о том, что его ребенок "записан" в кружок по фортепиано. Он также обратился к другим родителям с уточнением, чем "занимаются" их школьники.

Судя по ответам, похожая ситуация вышла и у других казахстанцев. К примеру, ученики "посещают" как спортивные кружки, так и театральные.

Корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием в пресс-службу АО "Национальные информационные технологии".

Согласно их заявлению, в мобильном приложении eGov mobile доступен сервис по получению сведений об образовании Bilim, владельцем и администратором которого является Министерство просвещения.

"Приложение eGov mobile выполняет функцию витрины государственных цифровых сервисов и не осуществляет сбор, изменение или хранение первичных данных, предоставляемых уполномоченными государственными органами". Пресс-служба АО "Национальные информационные технологии"

Также редакция задала уточняющий вопрос Управлению образования Астаны.

"Установлено, что в ряде случаев вследствие несвоевременного обновления информации администрациями школ в Национальной образовательной базе данных (НОБД) в системе сохранялись сведения о кружках и секциях, которые обучающиеся посещали ранее, что привело к возникновению несоответствий", – рассказали в ведомстве.

В настоящее время, по сведениям управления, всем организациям образования направлены соответствующие уведомления.

"Проводится работа по актуализации данных в Национальной образовательной базе данных. Ошибки в отображении данных на портале eGov имеют место по всей стране". Пресс-служба Управления образования Астаны

Материал по теме Расширен перечень международных олимпиад, по которым победители и педагоги получают вознаграждение

Тем временем мы рассказывали об учителе химии Татьяне Белоусовой из Алматы, которая вошла в топ-50 лучших педагогов мира по версии Global Teacher Prize 2025-2026.