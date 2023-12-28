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Законодательство РК

Более тысячи нарушений: восемь строительных компаний лишили лицензий в Алматы

Восемь строительных компаний лишили лицензий в Алматы Фото: пресс-служба акимата Алматы
В 2023 году за множество нарушений, допущенных при строительстве жилых домов и нежилых зданий, в Алматы лишили лицензий восемь компаний, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе акимата Алматы 28 декабря, в рамках внеплановых проверок управление градостроительного контроля за 2023 год выявило 1140 нарушений и выдало 634 предписания. Помимо строительных компаний, за нарушения наказали и экспертов, которые не обеспечили должный контроль за их работой.


"За некачественное строительство и организацию производства строительно-монтажных работ привлекли к ответственности 68 организаций, а за ненадлежащий контроль – восемь организаций технадзора и 25 экспертов технадзора с приостановлением аттестата сроком на шесть месяцев", – сообщили в акимате.

По ч. 2 ст. 312 КоАП РК в 2023 году лишили лицензий следующие компании:

• ТОО "АРТЕМИДА ЛТД";

• ТОО "ТриА Холдинг";

• ТОО "Ремстрой";

• ТОО "ABM Building" (подвид лицензии);

• ТОО "Debo Stroy" (подвид лицензии);

• ТОО "ЕДІЛ-СТРОЙ СЕРВИС" (подвид лицензии);

• ТОО "Корпорация Ак Ордасы" (подвид лицензии);

• ТОО "DP ENGINEERING GROUP" (подвид лицензии).

Тем компании, которые лишили только подвида лицензии, управление градостроительного контроля теперь требует лишить лицензий полностью.

Ранее сообщалось, что 19 строящихся домов без разрешительных документов выявили в Алматинской области.

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