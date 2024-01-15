Восемь застройщиков лишились строительных лицензий в Астане

В Астане за некачественное строительство восемь застройщиков лишились лицензий, сообщает Zakon.kz.

"В рамках проведенных внеплановых проверок за 2023 год ГУ "Управление контроля и качества городской среды города Астаны" выявило 288 нарушений и выдало 247 предписаний на устранение допущенных нарушений", – говорится в сообщении столичного акимата.

Также сообщается, что за некачественное строительство и организацию производства строительно-монтажных работ привлечены к ответственности 46 организаций, а за ненадлежащий контроль – семь организаций технадзора и 22 эксперта технадзора с приостановлением аттестата сроком на шесть месяцев или лишением.

Вместе с тем, постановлением Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Астаны по ч. 2 ст. 312, ч. 1 ст. 313 КоАП строительных лицензий лишены восемь компаний за выполнение некачественных строительно-монтажных работ и отклонение проектной документации в нарушении государственных нормативов:

ТОО "NAK development"

ТОО "БазисДоСтрой"

ТОО "КСМК-АФ"

ТОО "DBK-Engineering"

ТОО "Пропилон"

ТОО "ANA Astana"

ТОО "Проектно-строительная компания "ППК"

ТОО "X-clusive Qurylyus Group"

Ранее сообщалось, что за год (с декабря 2022 года по декабрь 2023-го) цены на новое жилье повысились на 3,4%, а на квартиры вторичного рынка снизились на 3,7%.