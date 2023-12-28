Заторы из сломавшихся грузовиков возникли на трассах Актюбинской области

Неисправные большегрузы затруднили движение на нескольких участках трассы "Самара-Шымкент" и автодороге "Карабутак-Комсомол" в Актюбинской области, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе АО НК "Казавтожол" 28 декабря, заторы на дорогах в Актюбинской области образовались из-за большого числа технических неисправностей большегрузных автомобилей.





"Наблюдается скопление автотранспортных средств на участках 175 км "Карабутак-Комсомол", 901 км "Самара-Шымкент", 903 км "Самара-Шымкент", 920 км "Самара-Шымкент", 930 км "Самара-Шымкент", 934 км "Самара-Шымкент" на территории Актюбинской области", – говорится в сообщении.

Водителям рекомендуют учесть сложную ситуацию при проезде по упомянутым трассам.

Утром 28 декабря в Казахстане частично закрыли две республиканские трассы в связи с непогодой.