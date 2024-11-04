Сломавшийся автобус с иностранцами застрял на трассе в Актюбинской области

В Актюбинской области 4 ноября сотрудники МЧС Казахстана эвакуировали 35 пассажиров автобуса, сломавшегося на трассе Самара – Шымкент, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС РК, автобус, в котором находились 38 человек, в основном граждане Узбекистана и Таджикистана, внезапно вышел из строя.

Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и доставили пассажиров в село Иргиз, где им была оказана необходимая помощь.

Ранее сообщалось о другом инциденте. 2 октября из-за дождя размыло грунт, в результате чего легковая машина граждан России застряла в грязевой массе и не смогла самостоятельно выбраться в Актюбинской области.