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Сломавшийся автобус с иностранцами застрял на трассе в Актюбинской области

Сломавшийся автобус с иностранцами застрял на трассе в Актюбинской области, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2024 01:15 Фото: МЧС РК
В Актюбинской области 4 ноября сотрудники МЧС Казахстана эвакуировали 35 пассажиров автобуса, сломавшегося на трассе Самара – Шымкент, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС РК, автобус, в котором находились 38 человек, в основном граждане Узбекистана и Таджикистана, внезапно вышел из строя.

Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и доставили пассажиров в село Иргиз, где им была оказана необходимая помощь. 

Ранее сообщалось о другом инциденте. 2 октября из-за дождя размыло грунт, в результате чего легковая машина граждан России застряла в грязевой массе и не смогла самостоятельно выбраться в Актюбинской области. 

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