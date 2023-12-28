Названы сроки завершения ремонта трассы-долгостроя Алматы – Астана

В Министерстве транспорта Казахстана сегодня, 28 декабря 2023 года, рассказали, когда планируется завершение ремонта трассы-долгостроя Алматы – Астана, сообщает Zakon.kz.

Автодорога Астана – Алматы является основным маршрутом, соединяющим юг с центром Казахстана. Как известно, масштабной реконструкции подвержено 946 км коридора с переводом под I техническую категорию с четырехполосным движением.

"До конца 2024 года планируется завершение проекта с обеспечением движения по всем четырем полосам движения". Пресс-служба Министерство транспорта РК

В ведомстве рассказали, что в уходящем году основные силы были направлены на исключение объездных дорог и строительство новых обходов населенных пунктов.

На данный момент на 874 км (92%) уже устроено новое покрытие и обеспечено свободное движение транспорта.

Коридор Центр – Юг разделен на три основных участка:

Караганда – Балхаш,

Балхаш – Бурылбайтал,

Бурылбайтал – Курты.

По участку Караганда – Балхаш протяженностью 363 км проезд по новому покрытию обеспечен на 100%.

Остаточные работы по устройству покрытия из ЩМА и обустройству планируется завершить в 2024 году.

На отрезке Балхаш – Бурылбайтал общей протяженностью 288 км работы в 2023 году проводились на шести лотах. На 127 км работы завершены на 100% и осуществлен ввод в эксплуатацию. На 161 км движение обеспечивается по асфальтобетонному покрытию, за исключением участка протяженностью 72 км.

Работы на данном отрезке планируется полностью завершить в 2024 году.

На участке Бурылбайтал – Курты общей протяженностью 295 км в текущем году введен в эксплуатацию участок протяженностью 81 км, по остальным 214 км открыто движение по новому асфальту.

"Основной причиной, повлиявшей на сроки реализации проектов, стало резкое колебание цен на основные дорожно-строительные материалы, и дефицит дорожного битума в разгар строительного сезона". Пресс-служба Министерство транспорта РК

В отдельных случаях, как отметили в ведомстве, "имело место недобросовестное исполнение договорных обязательств на участках Балхаш – Бурылбайтал и Бурылбайтал – Курты".

"Из-за срыва графиков производства работ текущие контракты были расторгнуты и в текущем году определены новые подрядчики. В результате, несмотря на объективные трудности, в текущем году был обеспечен проезд по новому асфальтобетонному покрытию почти по всей протяженности трассы Астана – Алматы". Пресс-служба Министерство транспорта РК

28 сентября 2023 года министр транспорта Марат Карабаев назвал трассу Астана – Алматы долгостроем и признал, что дорога откроется не скоро. Подробнее здесь.