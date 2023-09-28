Когда завершится реконструкция трассы "Астана–Алматы"

Марат Карабаев назвал трассу "Астана–Алматы" долгостроем и признал, что дорога откроется не скоро, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты во время брифинга 28 сентября 2023 года поинтересовались, с чем связаны проблемы на трассе "Астана–Алматы". По словам министра транспорта, проблема кроется в подрядных организациях.

"Еще раз хочу принести свои извинения за то, что это, действительно, является долгостроем. Проблема кроется в подрядных организациях. Мы использовали средства международных финансовых институтов", – заявил Марат Карабаев.

Транспортный коридор общей протяженностью 946 км разделен на участки. По словам министра, на участках дорог, где ведется ремонт, есть объездные пути.

Отремонтировать трассу планировали в 2023 году, однако сроки завершения работ перенесли.

После реконструкции расчетная скорость движения составит около 120 км/ч, соответственно, проехать от Астаны до Балхаша можно будет за 6-7 часов, сообщало в 2022 году Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК.

Накануне министр транспорта РК Марат Карабаев рассказал о планах повысить тарифы на платные дороги на 20%.