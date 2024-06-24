Сроки запуска участков трассы Алматы – Астана назвали в Минтранспорта

Строительные работы на автодороге республиканского значения Алматы – Астана близятся к завершению, сообщает Zakon.kz.

Трасса состоит из четырех основных отрезков: Караганда – Балхаш, Балхаш – Бурылбайтал, Бурылбайтал – Курты и объезд станции Шамалган. Общая протяженность всех отрезков 946 километров, рассказали в Министерстве транспорта 24 июня.

"С конца прошлой недели министр транспорта Марат Карабаев находится на участках строительных работ и проводит рабочие совещания с представителями подрядных организаций. Мониторингом качества строительства дороги между Алматы и Астаной занимаются корейские компании Dongsung Engineering и ISAN Corporation. Инженеры компаний ведут технический надзор, постоянно находятся на объекте и следят за качеством проводимых работ", – сообщили в ведомстве.

Как отметили в комитете автомобильных дорог Минтранспорта, часть участков начнут вводить в эксплуатацию уже с середины лета, оставшуюся часть сдадут до конца 2024 года.

Если отметить точечно каждый отрезок автодороги:

1. На участке Караганда – Балхаш общей протяженностью 363 километров ликвидированы все объездные дороги. Завершено строительство 11 мостов, 32 путепроводов для проезда сельхозтехники, транспортной развязки и путепровода через железную дорогу, сейчас ведутся работы по благоустройству. Также дорожники укладывают верхний слой асфальта и устанавливают для безопасности дорожного движения барьерные ограждения. Объект планируется сдать в эксплуатацию в октябре 2024 года.

2. В 2023 году специалисты завершили и ввели в эксплуатацию 127 километров автодороги Балхаш – Бурылбайтал, это три участка. В этом году в эксплуатацию введут оставшиеся три участка.

3. Участок Курты – Бурылбайтал общей протяженностью 81 километр планируется сдать в эксплуатацию летом этого года. На автодороге специалисты выполняют остаточные виды работ.

4. К концу лета также планируется завершить все работы на автодороге обход станции Шамалган.

Ранее в Министерстве транспорта назвали регионы, где планируется отремонтировать наибольшее количество дорог в этом году.